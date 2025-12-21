Путін проговорився, – політолог зауважив, який підступний маневр готує диктатор щодо України

Під час "прямої лінії" Володимир Путін озвучив низку заяв про Україну. Зокрема його дуже "хвилювала" тема виборів, тож російський диктатор вкотре намагався маніпулювати.

Уже декілька тижнів в Україні обговорюють можливість проведення виборів. Як зауважив 24 Каналу політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман, російський диктатор вирішив використати це на свою користь.

"Володимир Путін проговорився про історію з "виборами в Україні", яку намагається просунути Росія. Очільник Кремля фактично визнав, що у цей день вони готові не бити по українських містах", – зауважив політолог.

Яку хитру ідею намагається протягнути Путін?

Окрім цивільних у містах, є ще багато військових на фронті. Незрозуміло як вони мають голосувати. Ще один цікавий момент полягає в тому, що Путін хоче, аби в голосуванні також брали участь українці, які живуть у Росії.

Спершу росіяни забирали в людей на окупованих територіях паспорти, змушували отримувати російське громадянство, але на час виборів хочуть, щоб вони знову стали українськими громадянами.

Зрозуміло, що Кремль прагне, аби люди підтримали їхніх кандидатів. Тож це черговий хитрий хід з боку Росії. Так само як і їхній "мирний план", який передбачає капітуляцію України,

– наголосив Ігор Ейдман.

Отже, Путін хоче завдати подвійного удару: змусити Україну віддати свої території, а також дестабілізувати політичну ситуацію через вибори.

Російський диктатор намагався тиснути через Дональда Трампа, але поки його тиск ні до чого не призвів. Київ не погоджується на умови капітуляції. До того ж важливо, що європейці домоглися присутності під час переговорів. Це свідчить про те, що Україна має підтримку.

Що відомо про можливі вибори в Україні?