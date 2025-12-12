Укр Рус
"Запудривание мозгов": у Путина фактически отвергли перемирие ради проведения выборов в Украине
12 декабря, 19:19
"Запудривание мозгов": у Путина фактически отвергли перемирие ради проведения выборов в Украине

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Кремль отверг предложения о временном перемирии в Украине для проведения выборов.
  • Дмитрий Песков заявил, что перемирие стало бы лишь обманом, а Москва якобы стремится к "долгосрочному миру с гарантиями".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в очередной раз цинично заявил о "стремлении к миру". В то же время в Москве отвергли предложения о временном перемирии на фронте.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС.

Пойдет ли Москва на перемирие?

Дмитрий Песков прокомментировал идею о перемирии в Украине для проведения референдума по территориальным вопросам.

Если это повод требовать передышки, то это у Киева не получится, 
– лаконично ответил он.

Песков добавил, что перемирие на фронте якобы стало бы очередным обманом и "запудриванием мозгов" и цинично призвал к заключению мира.

Нужен мир – гарантированный, долгосрочный, понятный для всех, обеспеченный надежными гарантиями. Вот чего мы хотим, 
– подытожил пресс-секретарь Путина.

Напомним, на днях Владимир Зеленский заявил, что Украина может провести выборы, но только в том случае, если во время избирательного процесса будет обеспечено перемирие. По словам президента, США должны обсудить с российской стороной такое условие.

Как в Кремле реагируют на мирный план?

  • Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Москва еще не получила откорректированных мирных предложений США, которые готовились после недавних переговоров Вашингтона и Киева. В то же время, по его словам, после ознакомления с обновленным планом многих положений Москва, вероятно, не одобрит. 
     

  • Ушаков также допустил создание на Донбассе "демилитаризованной зоны", но с российским контролем. Он отмечает, что Москва рассматривает эту территорию как свою и настаивает, что она будет управляться российскими властями.
     

  • Между тем Соединенные Штаты предлагают формат так называемой свободной экономической зоны на Донбассе. Этот вариант также имеет риски и не до конца отвечает интересам Украины.