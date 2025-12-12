"Запудривание мозгов": у Путина фактически отвергли перемирие ради проведения выборов в Украине
- Кремль отверг предложения о временном перемирии в Украине для проведения выборов.
- Дмитрий Песков заявил, что перемирие стало бы лишь обманом, а Москва якобы стремится к "долгосрочному миру с гарантиями".
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в очередной раз цинично заявил о "стремлении к миру". В то же время в Москве отвергли предложения о временном перемирии на фронте.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС.
Пойдет ли Москва на перемирие?
Дмитрий Песков прокомментировал идею о перемирии в Украине для проведения референдума по территориальным вопросам.
Если это повод требовать передышки, то это у Киева не получится,
– лаконично ответил он.
Песков добавил, что перемирие на фронте якобы стало бы очередным обманом и "запудриванием мозгов" и цинично призвал к заключению мира.
Нужен мир – гарантированный, долгосрочный, понятный для всех, обеспеченный надежными гарантиями. Вот чего мы хотим,
– подытожил пресс-секретарь Путина.
Напомним, на днях Владимир Зеленский заявил, что Украина может провести выборы, но только в том случае, если во время избирательного процесса будет обеспечено перемирие. По словам президента, США должны обсудить с российской стороной такое условие.
Как в Кремле реагируют на мирный план?
Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Москва еще не получила откорректированных мирных предложений США, которые готовились после недавних переговоров Вашингтона и Киева. В то же время, по его словам, после ознакомления с обновленным планом многих положений Москва, вероятно, не одобрит.
Ушаков также допустил создание на Донбассе "демилитаризованной зоны", но с российским контролем. Он отмечает, что Москва рассматривает эту территорию как свою и настаивает, что она будет управляться российскими властями.
Между тем Соединенные Штаты предлагают формат так называемой свободной экономической зоны на Донбассе. Этот вариант также имеет риски и не до конца отвечает интересам Украины.