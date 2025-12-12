Укр Рус
Новини України "Запудрювання мізків": у Путіна фактично відкинули перемир'я задля проведення виборів в Україні
12 грудня, 19:19
"Запудрювання мізків": у Путіна фактично відкинули перемир'я задля проведення виборів в Україні

Поліна Буянова
Основні тези
  • Кремль відкинув пропозиції щодо тимчасового перемир'я в Україні для проведення виборів.
  • Дмитро Пєсков заявив, що перемир'я стало б лише обманом, а Москва нібито прагне "довгострокового миру з гарантіями".

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков вкотре цинічно заявив про "прагнення миру". Водночас у Москві відкинули пропозиції щодо тимчасового перемир'я на фронті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське агентство ТАСС.

Чи піде Москва на перемир'я?

Дмитро Пєсков прокоментував ідею про перемир'я в Україні для проведення референдуму щодо територіальних питань.

Якщо це привід вимагати перепочинку, то це у Києва не вийде, 
– лаконічно відповів він.

Пєсков додав, що перемир'я на фронті нібито стало б черговим обманом та "запудрюванням мізків" і цинічно закликав до укладання миру.

Потрібен мир – гарантований, довгостроковий, зрозумілий для всіх, забезпечений надійними гарантіями. Ось чого ми хочемо, 
– підсумував прессекретар Путіна.

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський заявив, що Україна може провести вибори, але тільки в тому разі, якщо під час виборчого процесу буде забезпечено перемир'я. За словами президента, США мають обговорити з російською стороною таку умову.

Як у Кремлі реагують на мирний план?

  • Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Москва ще не отримала відкоригованих мирних пропозицій США, які готувалися після нещодавніх переговорів Вашингтона й Києва. Водночас, за його словами, після ознайомлення з оновленим планом багатьох положень Москва, ймовірно, не схвалить. 
     

  • Ушаков також припустив створення на Донбасі "демілітаризованої зони", але з російським контролем. Він наголошує, що Москва розглядає цю територію як свою та наполягає, що вона буде управлятися російською владою.
     

  • Тим часом Сполучені Штати пропонують формат так званої вільної економічної зони на Донбасі. Цей варіант також має ризики та не до кінця відповідає інтересам України.