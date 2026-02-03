Стоимость выборов в Украине превышает годовой бюджет Винницы: в ЦИК назвали сумму

Стоимость проведения выборов в Украине значительно возросла. Сумма может достичь 10 миллиардов гривен.

Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в эфире Ранок.LIVE.

Во сколько обойдутся государству выборы?

По словам Дубовика, президентские выборы в Украине могут обойтись государству от 4,5 до 6,5 миллиардов гривен, тогда как парламентские будут стоить около 4,5 миллиардов гривен.

Около 70% этих средств пойдут на оплату труда членов окружных и участковых избирательных комиссий.

В то же время финальная сумма расходов ожидаемо будет значительно больше. До 10 миллиардов гривен – средства, в которые не учтены расходы местной власти, Министерства обороны и МИД, которые будут обеспечивать обустройство участков из своих бюджетов.

Заметим, что эта сумма значительно превышает годовой бюджет Винницы, который, согласно открытым данным, составляет около 8,5 миллиардов гривен.

Кроме того, заместитель председателя ЦИК сообщил, что озвученная им стоимость выборов является ориентировочной и рассчитана по ценам 2024 года.

Готова ли Украина к проведению выборов?