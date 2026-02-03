Стоимость выборов в Украине превышает годовой бюджет Винницы: в ЦИК назвали сумму
- Президентские выборы могут стоить Украине от 4,5 до 6,5 миллиардов гривен, а парламентские – около 4,5 миллиардов гривен.
- Общая стоимость выборов может достичь 10 миллиардов гривен, что превышает годовой бюджет Винницы в 8,5 миллиардов гривен.
Стоимость проведения выборов в Украине значительно возросла. Сумма может достичь 10 миллиардов гривен.
Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в эфире Ранок.LIVE.
Во сколько обойдутся государству выборы?
По словам Дубовика, президентские выборы в Украине могут обойтись государству от 4,5 до 6,5 миллиардов гривен, тогда как парламентские будут стоить около 4,5 миллиардов гривен.
Около 70% этих средств пойдут на оплату труда членов окружных и участковых избирательных комиссий.
В то же время финальная сумма расходов ожидаемо будет значительно больше. До 10 миллиардов гривен – средства, в которые не учтены расходы местной власти, Министерства обороны и МИД, которые будут обеспечивать обустройство участков из своих бюджетов.
Заметим, что эта сумма значительно превышает годовой бюджет Винницы, который, согласно открытым данным, составляет около 8,5 миллиардов гривен.
Кроме того, заместитель председателя ЦИК сообщил, что озвученная им стоимость выборов является ориентировочной и рассчитана по ценам 2024 года.
Готова ли Украина к проведению выборов?
Напомним, в декабре 2025 года Дональд Трамп призвал провести президентские выборы в Украине. Эксперты считают, что нарративы о выборах в стране во время войны Трамп подхватывает от Путина и пророссийских сил, которые ищут поводов для критики Украины.
В ответ Владимир Зеленский даже попросил американца подготовить законопроект, который позволит провести голосование в условиях военного положения. Впрочем впоследствии в ответ на давление США Владимир Зеленский заявил, что не позволит спекулировать на этой теме. Он отметил, что готов к выборам, но самым важным является вопросы безопасности. Помочь с этим могут в Соединенных Штатах.
По словам президента, для организации выборов нужно 60 – 90 дней, но главное условие – режим прекращения огня. Если Россия его придерживается, то выборы возможны. Также ключевым вопросом является обеспечить легитимность голосования.