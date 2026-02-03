Вартість виборів в Україні перевищує річний бюджет Вінниці: у ЦВК назвали суму
- Президентські вибори можуть коштувати Україні від 4,5 до 6,5 мільярдів гривень, а парламентські – близько 4,5 мільярдів гривень.
- Загальна вартість виборів може сягнути 10 мільярдів гривень, що перевищує річний бюджет Вінниці в 8,5 мільярдів гривень.
Вартість проведення виборів в Україні значно зросла. Сума може сягнути 10 мільярдів гривень.
Про це повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в ефірі Ранок.LIVE.
У скільки обійдуться державі вибори?
За словами Дубовика, президентські вибори в Україні можуть обійтися державі від 4,5 до 6,5 мільярдів гривень, тоді як парламентські коштуватимуть близько 4,5 мільярдів гривень.
Близько 70% цих коштів підуть на оплату праці членів окружних та дільничних виборчих комісій.
Водночас фінальна сума витрат очікувано буде значно більшою. До 10 мільярдів гривень – кошти, в які не враховані витрати місцевої влади, Міністерства оборони та МЗС, які забезпечуватимуть облаштування дільниць зі своїх бюджетів.
Зауважимо, що ця сума значно перевищує річний бюджет Вінниці, який, згідно з відкритими даними, становить близько 8,5 мільярдів гривень.
Крім того, заступник голови ЦВК повідомив, що озвучена ним вартість виборів є орієнтовною і розрахована за цінами 2024 року.
Чи готова Україна до проведення виборів?
Нагадаємо, в грудні 2025 року Дональд Трамп закликав провести президентські вибори в Україні. Експерти вважають, що наративи про вибори у країні під час війни Трамп підхоплює від Путіна та проросійських сил, які шукають приводів для критики України.
У відповідь Володимир Зеленський навіть попросив американця підготувати законопроєкт, який дозволить провести голосування в умовах воєнного стану. Втім згодом у відповідь на тиск США Володимир Зеленський заявив, що не дозволить спекулювати на цій темі. Він наголосив, що готовий до виборів, але найважливішим є безпекові питання. Допомогти з цим можуть у Сполучених Штатах.
За словами президента, для організації виборів потрібно 60 – 90 днів, але головна умова – режим припинення вогню. Якщо Росія його дотримається, то вибори можливі. Також ключовим питання є забезпечити легітимність голосування.