Не готов отдать власть: почему Путин до сих пор молчит о своей кандидатуре на выборах

Весной 2024 года в России должны пройти президентские выборы. Трудно подвергнуть сомнению, что Владимир Путин не захочет пойти на еще один срок. Однако об этом он пока не объявил.

Победа Путина на выборах будет обеспечена российскими властями, над этим уже плодотворно работают. Об этом 24 Каналу рассказала Ольга Романова – глава фонда "Русь сидящая", заметив, что Путин не планирует передавать власть кому-то другому.

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Путин приведет Россию к гражданской войне

В издании Reuters, ссылаясь на многочисленные источники, заявили, что Владимир Путин победит на выборах 2024 года и сможет управлять страной еще 6 лет. Такое решение, по словам одного из собеседников, диктатор принял недавно.

О своей кандидатуре на выборах Путин должен был бы незадолго объявить. В то же время Дмитрий Песков отказался от комментариев на этот счет.

"Путин молчит, потому что может себе позволить. Он и дальше может молчать сколько угодно, тогда все решат, что он и так выбрал выборы – молчанием. Что-то придумают", – отметила Ольга Романова.

По обновленной конституции России Владимир Путин может баллотироваться в президенты вплоть до 2036 года – еще 13 лет.

В этом ключ к будущим бедам в России, ключ к гражданской войне и серьезным разборкам, которые могут привести к развалу России. Потому что Путин после себя не оставит преемника и, судя по всему, вообще не думает о трансфере власти,

– подчеркнула Романова.

Конечно, Владимир Путин пойдет на выборы по легитимности, ведь даже для диктаторов она важна.

Ольга Романова о кандидатуре Путина на выборах: смотреть видео

Россияне до сих пор готовы голосовать за Путина

К участию Путина в выборах уже активно начали готовиться. Ведь в России тестируется электронная система голосования, которая может упростить процесс фальсификации выборов в пользу диктатора.

Однако, конечно, будут и те, кто искренне захочет отдать свой голос за действующего президента.

У них ничего нет, не было и не будет. Они не знают, что может быть иначе, а потому ходят и искренне голосуют за Путина. Люди боятся привыкать к чему-то другому и что придется менять самим,

– заметила Романова.

Россияне просто не хотят что-либо менять в своих жизнях. Некоторым, кажется, вполне комфортно жить в тотальной нищете, ведь зато их "великая страна" против всего "загнивающего Запада".

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