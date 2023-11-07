Не готовий віддати владу: чому Путін досі мовчить щодо своєї кандидатури на виборах

Навесні 2024 року у Росії мають відбутися президентські вибори. Важко піддати сумнівам, що Владімір Путін не захоче піти на ще один термін. Однак про це він поки що не оголосив.

Перемога Путіна на виборах буде забезпечена російською владою, над цим уже плідно працюють. Про це 24 Каналу розповіла Ольга Романова – голова фонду "Русь сидящая", зауваживши, що Путін не планує передавати владу комусь іншому.

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Путін приведе Росію до громадянської війни

У виданні Reuters, посилаючись на численні джерела, заявили, що Владімір Путін переможе на виборах 2024 року та зможе керувати країною іще 6 років. Таке рішення, за словами одного зі співрозмовників, диктатор прийняв нещодавно.

Про свою кандидатуру на виборах Путін мав би незадовго оголосили. Водночас Дмітрій Пєсков відмовився від коментарів з цього приводу.

"Путін мовчить, тому що може собі дозволити. Він і надалі може мовчати скільки завгодно, тоді всі вирішать, що він і так вибрав вибори – мовчанкою. Щось придумають", – зазначила Ольга Романова.

За оновленою конституцією Росії, Владімір Путін може балотуватись у президенти аж до 2036 року – іще 13 років.

У цьому ключ до майбутніх бід в Росії, ключ до громадянської війни та серйозних розбірок, які можуть призвести до розвалу Росії. Тому що Путін після себе не залишить наступника і, судячи з усього, взагалі не думає про трансфер влади,

– наголосила Романова.

Звісно, Владімір Путін піде на вибори за легітимністю, адже навіть для диктаторів вона важлива.

Ольга Романова про кандидатуру Путіна на виборах: дивитись відео

Росіяни досі готові голосувати за Путіна

До участі Путіна у виборів вже активно почали готуватись. Адже в Росії тестують електронну систему голосування, яка може спростити процес фальсифікації виборів на користь диктатора.

Однак, звісно, будуть й ті, хто щиро захоче віддати свій голос за чинного президента.

У них нічого немає, не було і не буде. Вони не знають, що може бути інакше, а тому ходять і щиро голосують за Путіна. Люди бояться звикати до чогось іншого і що доведеться змінювати самим,

– зауважила Романова.

Росіяни просто не хочуть щось змінювати у своїх життях. Деяким, здається, цілком комфортно жити у тотальних злиднях, бо ж зате їхня "велика країна" чинить супротив усьому "загнівающому Западу".

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