Перемога Путіна на виборах буде забезпечена російською владою, над цим уже плідно працюють. Про це 24 Каналу розповіла Ольга Романова – голова фонду "Русь сидящая", зауваживши, що Путін не планує передавати владу комусь іншому.

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Путін приведе Росію до громадянської війни

У виданні Reuters, посилаючись на численні джерела, заявили, що Владімір Путін переможе на виборах 2024 року та зможе керувати країною іще 6 років. Таке рішення, за словами одного зі співрозмовників, диктатор прийняв нещодавно.

Про свою кандидатуру на виборах Путін мав би незадовго оголосили. Водночас Дмітрій Пєсков відмовився від коментарів з цього приводу.

"Путін мовчить, тому що може собі дозволити. Він і надалі може мовчати скільки завгодно, тоді всі вирішать, що він і так вибрав вибори – мовчанкою. Щось придумають", – зазначила Ольга Романова.

За оновленою конституцією Росії, Владімір Путін може балотуватись у президенти аж до 2036 року – іще 13 років.

У цьому ключ до майбутніх бід в Росії, ключ до громадянської війни та серйозних розбірок, які можуть призвести до розвалу Росії. Тому що Путін після себе не залишить наступника і, судячи з усього, взагалі не думає про трансфер влади,

– наголосила Романова.

Звісно, Владімір Путін піде на вибори за легітимністю, адже навіть для диктаторів вона важлива.

Ольга Романова про кандидатуру Путіна на виборах: дивитись відео

Росіяни досі готові голосувати за Путіна

До участі Путіна у виборів вже активно почали готуватись. Адже в Росії тестують електронну систему голосування, яка може спростити процес фальсифікації виборів на користь диктатора.

Однак, звісно, будуть й ті, хто щиро захоче віддати свій голос за чинного президента.

У них нічого немає, не було і не буде. Вони не знають, що може бути інакше, а тому ходять і щиро голосують за Путіна. Люди бояться звикати до чогось іншого і що доведеться змінювати самим,

– зауважила Романова.

Росіяни просто не хочуть щось змінювати у своїх життях. Деяким, здається, цілком комфортно жити у тотальних злиднях, бо ж зате їхня "велика країна" чинить супротив усьому "загнівающому Западу".

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