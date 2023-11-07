Победа Путина на выборах будет обеспечена российскими властями, над этим уже плодотворно работают. Об этом 24 Каналу рассказала Ольга Романова – глава фонда "Русь сидящая", заметив, что Путин не планирует передавать власть кому-то другому.

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Путин приведет Россию к гражданской войне

В издании Reuters, ссылаясь на многочисленные источники, заявили, что Владимир Путин победит на выборах 2024 года и сможет управлять страной еще 6 лет. Такое решение, по словам одного из собеседников, диктатор принял недавно.

О своей кандидатуре на выборах Путин должен был бы незадолго объявить. В то же время Дмитрий Песков отказался от комментариев на этот счет.

"Путин молчит, потому что может себе позволить. Он и дальше может молчать сколько угодно, тогда все решат, что он и так выбрал выборы – молчанием. Что-то придумают", – отметила Ольга Романова.

По обновленной конституции России Владимир Путин может баллотироваться в президенты вплоть до 2036 года – еще 13 лет.

В этом ключ к будущим бедам в России, ключ к гражданской войне и серьезным разборкам, которые могут привести к развалу России. Потому что Путин после себя не оставит преемника и, судя по всему, вообще не думает о трансфере власти,

– подчеркнула Романова.

Конечно, Владимир Путин пойдет на выборы по легитимности, ведь даже для диктаторов она важна.

Ольга Романова о кандидатуре Путина на выборах: смотреть видео

Россияне до сих пор готовы голосовать за Путина

К участию Путина в выборах уже активно начали готовиться. Ведь в России тестируется электронная система голосования, которая может упростить процесс фальсификации выборов в пользу диктатора.

Однако, конечно, будут и те, кто искренне захочет отдать свой голос за действующего президента.

У них ничего нет, не было и не будет. Они не знают, что может быть иначе, а потому ходят и искренне голосуют за Путина. Люди боятся привыкать к чему-то другому и что придется менять самим,

– заметила Романова.

Россияне просто не хотят что-либо менять в своих жизнях. Некоторым, кажется, вполне комфортно жить в тотальной нищете, ведь зато их "великая страна" против всего "загнивающего Запада".

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