Победа Путина на выборах будет обеспечена российскими властями, над этим уже плодотворно работают. Об этом 24 Каналу рассказала Ольга Романова – глава фонда "Русь сидящая", заметив, что Путин не планирует передавать власть кому-то другому.
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Путин приведет Россию к гражданской войне
В издании Reuters, ссылаясь на многочисленные источники, заявили, что Владимир Путин победит на выборах 2024 года и сможет управлять страной еще 6 лет. Такое решение, по словам одного из собеседников, диктатор принял недавно.
О своей кандидатуре на выборах Путин должен был бы незадолго объявить. В то же время Дмитрий Песков отказался от комментариев на этот счет.
"Путин молчит, потому что может себе позволить. Он и дальше может молчать сколько угодно, тогда все решат, что он и так выбрал выборы – молчанием. Что-то придумают", – отметила Ольга Романова.
По обновленной конституции России Владимир Путин может баллотироваться в президенты вплоть до 2036 года – еще 13 лет.
В этом ключ к будущим бедам в России, ключ к гражданской войне и серьезным разборкам, которые могут привести к развалу России. Потому что Путин после себя не оставит преемника и, судя по всему, вообще не думает о трансфере власти,
– подчеркнула Романова.
Конечно, Владимир Путин пойдет на выборы по легитимности, ведь даже для диктаторов она важна.
Ольга Романова о кандидатуре Путина на выборах: смотреть видео
Россияне до сих пор готовы голосовать за Путина
К участию Путина в выборах уже активно начали готовиться. Ведь в России тестируется электронная система голосования, которая может упростить процесс фальсификации выборов в пользу диктатора.
Однако, конечно, будут и те, кто искренне захочет отдать свой голос за действующего президента.
У них ничего нет, не было и не будет. Они не знают, что может быть иначе, а потому ходят и искренне голосуют за Путина. Люди боятся привыкать к чему-то другому и что придется менять самим,
– заметила Романова.
Россияне просто не хотят что-либо менять в своих жизнях. Некоторым, кажется, вполне комфортно жить в тотальной нищете, ведь зато их "великая страна" против всего "загнивающего Запада".
Путина признали диктатором: что известно
- В середине октября Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию, в которой называют российского президента. Владимира Путина – диктатором. Его режим признали диктатурой.
- Более того, депутаты ПАСЕ призвали все страны Совета Европы в знать Путина нелегитимным после того, как истечет его действующий срок на посту президента.
- Кроме того, ПАСЕ убеждают страны, в которых ратифицирован Римский устав, выполнить ордер на арест Путина, издавшего Международный уголовный суд.