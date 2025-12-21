Укр Рус
21 декабря, 08:50
Сумма существенно выросла: в ЦИК ответили, сколько стоит проведение выборов в Украине

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Проведение выборов в Украине может стоить не менее 20 миллиардов гривен, учитывая расходы органов местного самоуправления.
  • Около 70% расходов приходится на оплату труда членов избирательных комиссий, а также предусмотрено увеличение расходов из-за инфляции и валютные расходы за рубежом.

Проведение выборов в Украине может обойтись государству как минимум в 20 миллиардов гривен. Эта сумма включает расходы органов местного самоуправления.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Сергея Дубовика для "РБК-Украина".

Сколько стоит проведение выборов?

Президентские выборы в 2019 году обошлись государству примерно в два миллиарда гривен, однако сейчас ситуация существенно изменилась.

По предварительным подсчетам, с учетом инфляции, выборы народных депутатов и местные выборы стоят в среднем 4 – 5 миллиардов гривен. В то же время президентская кампания является более дорогой.

Президентские выборы – это где-то 4 – 5 миллиардов гривен на первый тур, соответственно, 6,5 – 7 миллиардов гривен в случае проведения второго, повторного голосования, 
– объяснил Дубовик.

По словам заместителя председателя ЦИК, около 70% всех расходов приходится на оплату труда членов окружных, участковых и территориальных избирательных комиссий. Эти суммы не включают расходы органов местного самоуправления на подготовку мест голосования, то есть избирательных участков, и материальное обеспечение окружных избирательных комиссий.

С учетом сопутствующих расходов, в частности увеличение количества избирательных участков за рубежом, также вырастут валютные расходы.

На сегодняшний день, за счет инфляции, эта сумма безусловно увеличивается. А с учетом расходов органов местного самоуправления, если мы говорим обо всех трех видах выборов, это примерно 20 миллиардов, 
– подытожил Сергей Дубовик.

Возможны ли сейчас выборы в Украине?

  • Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о целесообразности проведения президентских выборов в Украине. По его словам, украинская власть якобы использует войну как повод для отсрочки голосования.
     

  • В ответ президент Украины Владимир Зеленский отметил, что готов к проведению выборов. В то же время он призвал США и европейских партнеров присоединиться к обеспечению безопасности.
     

  • 16 декабря СМИ сообщили, что в "Слуге народа" начинают работу над законом о выборах во время войны. По имеющейся информации, руководителем соответствующей рабочей группы станет первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко.