Сума суттєво зросла: у ЦВК відповіли, скільки коштує проведення виборів в Україні

Проведення виборів в Україні може обійтися державі у щонайменше 20 мільярдів гривень. Ця сума включає видатки органів місцевого самоврядування.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю заступника голови Центральної виборчої комісії Сергія Дубовика для "РБК-Україна".

Читайте також Не Путіну вирішувати, коли та в якому форматі будуть проходити вибори в Україні, – Зеленський

Скільки коштує проведення виборів?

Президентські вибори у 2019 році обійшлися державі приблизно у два мільярди гривень, однак зараз ситуація суттєво змінилася.

За попередніми підрахунками, з урахування інфляції, вибори народних депутатів і місцеві вибори коштують у середньому 4 – 5 мільярдів гривень. Водночас президентська кампанія є дорожчою.

Президентські вибори – це десь 4 – 5 мільярдів гривень на перший тур, відповідно, 6,5 – 7 мільярдів гривень у разі проведення другого, повторного голосування,

– пояснив Дубовик.

За словами заступника голови ЦВК, близько 70% усіх витрат припадає на оплату праці членів окружних, дільничних і територіальних виборчих комісій. Ці суми не включають видатки органів місцевого самоврядування на підготовку місць голосування, тобто виборчих дільниць, та матеріальне забезпечення окружних виборчих комісій.

З урахуванням супутніх витрат, зокрема збільшення кількості виборчих дільниць за кордоном, також зростуть валютні витрати.

На сьогоднішній день, за рахунок інфляції, ця сума безумовно збільшується. А з урахуванням видатків органів місцевого самоврядування, якщо ми кажемо про всі три види виборів, це приблизно 20 мільярдів,

– підсумував Сергій Дубовик.

Чи можливі зараз вибори в Україні?