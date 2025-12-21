Сума суттєво зросла: у ЦВК відповіли, скільки коштує проведення виборів в Україні
- Проведення виборів в Україні може коштувати щонайменше 20 мільярдів гривень, враховуючи витрати органів місцевого самоврядування.
- Близько 70% витрат припадає на оплату праці членів виборчих комісій, а також передбачено збільшення витрат через інфляцію та валютні витрати за кордоном.
Проведення виборів в Україні може обійтися державі у щонайменше 20 мільярдів гривень. Ця сума включає видатки органів місцевого самоврядування.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю заступника голови Центральної виборчої комісії Сергія Дубовика для "РБК-Україна".
Скільки коштує проведення виборів?
Президентські вибори у 2019 році обійшлися державі приблизно у два мільярди гривень, однак зараз ситуація суттєво змінилася.
За попередніми підрахунками, з урахування інфляції, вибори народних депутатів і місцеві вибори коштують у середньому 4 – 5 мільярдів гривень. Водночас президентська кампанія є дорожчою.
Президентські вибори – це десь 4 – 5 мільярдів гривень на перший тур, відповідно, 6,5 – 7 мільярдів гривень у разі проведення другого, повторного голосування,
– пояснив Дубовик.
За словами заступника голови ЦВК, близько 70% усіх витрат припадає на оплату праці членів окружних, дільничних і територіальних виборчих комісій. Ці суми не включають видатки органів місцевого самоврядування на підготовку місць голосування, тобто виборчих дільниць, та матеріальне забезпечення окружних виборчих комісій.
З урахуванням супутніх витрат, зокрема збільшення кількості виборчих дільниць за кордоном, також зростуть валютні витрати.
На сьогоднішній день, за рахунок інфляції, ця сума безумовно збільшується. А з урахуванням видатків органів місцевого самоврядування, якщо ми кажемо про всі три види виборів, це приблизно 20 мільярдів,
– підсумував Сергій Дубовик.
Чи можливі зараз вибори в Україні?
Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про доцільність проведення президентських виборів в Україні. За його словами, українська влада нібито використовує війну як привід для відтермінування голосування.
У відповідь президент України Володимир Зеленський наголосив, що готовий до проведення виборів. Водночас він закликав США та європейських партнерів долучитися до гарантування безпеки.
16 грудня ЗМІ повідомили, що у "Слузі народу" починають роботу над законом про вибори під час війни. За наявною інформацією, керівником відповідної робочої групи стане перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко.