Люди устали от Орбана: почему венгры хотят новую власть и есть ли шанс на перемены
- Венгры устали от авторитарного правления Орбана и отсутствия улучшений в качестве жизни.
- Каталин Чех и ее партия "Гуманисты" планируют участвовать в выборах 2026 года для поддержки изменений.
Венгры все больше устают от авторитарной модели правления премьера Виктора Орбана. Людей истощают, в частности, отсутствие реальных изменений в качестве своей жизни и пропаганда действующего правительства.
Такое мнение высказала в эксклюзивном интервью 24 Каналу венгерский парламентарий и соучредитель партии в Венгрии "Гуманисты", которая будет выступать за поддержку Украины, Каталин Чех.
Смотрите также Режим Орбана упадет: как венгерская оппозиция готовится к историческим выборам в Венгрии
Как власть Венгрии утомляет людей?
Каталин Чех заявила, что социологические опросы подтверждают, что венгры устали от ежедневной борьбы с отсутствием возможностей двигаться вперед. Кроме того, она добавила, что люди не чувствуют реального улучшения качества жизни.
Чех отмечает, что общество истощено агрессивной риторикой правительства и пропагандой, которая стала неотъемлемой частью правления венгерского премьера Орбана.
И они устали от правительства, которое отодвинуло нас на периферию Европы и одновременно топчет нашу безопасность и долгосрочные экономические интересы,
– отметила Каталин Чех.
Чех убеждена, что общество хочет перемен. Ее партия планирует участвовать в выборах в апреле 2026 года и, по словам парламентария, "действительно будет иметь шанс достичь этих изменений".
Украина и Венгрия: последние новости
По мнению Виктора Орбана, после войны Украина должна стать "буферным государством" между Россией и Западом. По его словам, границы страны следует определить на международной мирной конференции.
Ранее сообщалось, что Венгрия выступает за вступление Сербии в ЕС, видя в этом пользу для экономического развития союза. В то же время, по мнению Будапешта, членство Украины усложнит работу ЕС.
Также Орбан заявлял, что Венгрия будет блокировать любую помощь Украине, поэтому призвал ЕС поддержать мирный план США.