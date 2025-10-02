Это вполне законно: где и когда именно могут вручать повестку
- Повестка может быть выдана через электронный реестр или на бланке, а получить ее можно по месту жительства или в различных общественных местах.
- В армию могут призвать мужчин от 18 до 60 лет, а за неявку по повестке предусмотрен штраф или уголовная ответственность.
Постановление Кабинета министров определяет места, где во время военного положения военнообязанный может получить повестку. Повестка может формироваться как через электронный реестр, так и на бланке.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на разъяснения Кировоградского областного ТЦК и СП.
Где в Украине выдают повестки, чтобы это было законно?
Перед тем, как выдать повестку военнообязанному мужчине документ формируется. Повестка создается или с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (ЕГРПВР), или на бланке, который заполняет должностное лицо районного или городского ТЦК и СП. Оба варианта являются юридически правильными.
ТЦК может отправить повестки по почте в виде заказного письма с уведомлением о вручении и описью вложения. Также ее могут дать непосредственно в руки во время оповещения.
Вручать повестки имеют право некоторые ответственные за это лица:
- служащие ТЦК и СП;
- представители местных военных администраций;
- должностные лица органов местного самоуправления;
- представители предприятий, учреждений и организаций;
- уполномоченные сотрудники разведывательных органов и СБУ – только тем военнообязанным, которые находятся на учете в этих структурах.
Получить повестку можно в любое время суток. Ее приносят по месту жительства или регистрации, могут выдать на месте работы или учебы. Также часто оповещение происходит в общественных местах и зданиях и сооружениях, в местах массового скопления людей. Постоянно оформление повесток происходит в ТЦК и СП, нередко – на блокпостах и пунктах пропуска через государственную границу.
Кто может получить повестку?
- В октябре правила мобилизации в Украине не меняются. В армию могут призвать военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет, которые имеют опыт службы или военное образование и признаны годными военно-врачебной комиссией (ВВК). Людей, которые не имеют боевого опыта, мобилизуют при условии отсутствия отсрочки или бронирования и признания пригодности для службы.
- Отдельно подлежат призыву те, кого ранее сняли с учета, но во время повторного медицинского осмотра признали годными.
- За неявку по повестке в ТЦК предусмотрено наложение штрафа от 17 до 25 тысяч гривен. Уголовная ответственность за уклонение от призыва определяет наказание в виде 5 лет тюрьмы.