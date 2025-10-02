Постановление Кабинета министров определяет места, где во время военного положения военнообязанный может получить повестку. Повестка может формироваться как через электронный реестр, так и на бланке.

Где в Украине выдают повестки, чтобы это было законно?

Перед тем, как выдать повестку военнообязанному мужчине документ формируется. Повестка создается или с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (ЕГРПВР), или на бланке, который заполняет должностное лицо районного или городского ТЦК и СП. Оба варианта являются юридически правильными.

ТЦК может отправить повестки по почте в виде заказного письма с уведомлением о вручении и описью вложения. Также ее могут дать непосредственно в руки во время оповещения.

Вручать повестки имеют право некоторые ответственные за это лица:

служащие ТЦК и СП; представители местных военных администраций; должностные лица органов местного самоуправления; представители предприятий, учреждений и организаций; уполномоченные сотрудники разведывательных органов и СБУ – только тем военнообязанным, которые находятся на учете в этих структурах.

Получить повестку можно в любое время суток. Ее приносят по месту жительства или регистрации, могут выдать на месте работы или учебы. Также часто оповещение происходит в общественных местах и зданиях и сооружениях, в местах массового скопления людей. Постоянно оформление повесток происходит в ТЦК и СП, нередко – на блокпостах и пунктах пропуска через государственную границу.

Кто может получить повестку?