Постаова Кабінету міністрів визначає місця, де під час воєнного стану військовозобов'язаний може отримати повістку. Повістка може формуватися як через електронний реєстр, так і на бланку.

Про це пише 24 Канал з посиланням на роз'яснення Кіровоградського обласного ТЦК і СП.

Дивіться також Нові правила автоматичного взяття на військовий облік: де братимуть дані військовозобов'язаних

Де в Україні видають повістки, щоб це було законно?

Перед тим, як видати повістку військовозобов'язаному чоловікові документ формується. Повістка створюється або за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (ЄДРПВР), або ж на бланку, який заповнює посадова особа районного чи міського ТЦК та СП. Обидва варіанти є юридично правильними.

ТЦК може відправити повістки поштою у вигляді рекомендованого листа з повідомленням про вручення та описом вкладення. Також її можуть дати безпосередньо в руки під час оповіщення.

Вручати повістки мають право деякі відповідальні за це особи:

службовці ТЦК та СП; представники місцевих військових адміністрацій; посадові особи органів місцевого самоврядування; представники підприємств, установ та організацій; уповноважені співробітники розвідувальних органів та СБУ – лише тим військовозобов'язаним, які перебувають на обліку в цих структурах.

Отримати повістку можна в будь-який час доби. Її приносять за місцем проживання або реєстрації, можуть видати на місці роботи чи навчання. Також часто оповіщення відбувається в громадських місцях та будівлях і спорудах, у місцях масового скупчення людей. Постійно оформлення повісток відбувається в ТЦК та СП, нерідко – на блокпостах та пунктах пропуску через державний кордон.

Хто може отримати повістку?