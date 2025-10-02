Це цілком законно: де та коли саме можуть вручати повістку
- Повістка може бути видана через електронний реєстр або на бланку, а отримати її можна за місцем проживання чи в різних громадських місцях.
- До війська можуть призвати чоловіків від 18 до 60 років, а за неявку за повісткою передбачено штраф або кримінальну відповідальність.
Постаова Кабінету міністрів визначає місця, де під час воєнного стану військовозобов'язаний може отримати повістку. Повістка може формуватися як через електронний реєстр, так і на бланку.
Про це пише 24 Канал з посиланням на роз'яснення Кіровоградського обласного ТЦК і СП.
Де в Україні видають повістки, щоб це було законно?
Перед тим, як видати повістку військовозобов'язаному чоловікові документ формується. Повістка створюється або за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (ЄДРПВР), або ж на бланку, який заповнює посадова особа районного чи міського ТЦК та СП. Обидва варіанти є юридично правильними.
ТЦК може відправити повістки поштою у вигляді рекомендованого листа з повідомленням про вручення та описом вкладення. Також її можуть дати безпосередньо в руки під час оповіщення.
Вручати повістки мають право деякі відповідальні за це особи:
- службовці ТЦК та СП;
- представники місцевих військових адміністрацій;
- посадові особи органів місцевого самоврядування;
- представники підприємств, установ та організацій;
- уповноважені співробітники розвідувальних органів та СБУ – лише тим військовозобов'язаним, які перебувають на обліку в цих структурах.
Отримати повістку можна в будь-який час доби. Її приносять за місцем проживання або реєстрації, можуть видати на місці роботи чи навчання. Також часто оповіщення відбувається в громадських місцях та будівлях і спорудах, у місцях масового скупчення людей. Постійно оформлення повісток відбувається в ТЦК та СП, нерідко – на блокпостах та пунктах пропуску через державний кордон.
Хто може отримати повістку?
- У жовтні правила мобілізації в Україні не змінюються. До війська можуть призвати військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років, які мають досвід служби або військову освіту та визнані придатними військово-лікарською комісією (ВЛК). Людей, які не мають бойового досвіду, мобілізують за умови відсутності відстрочки чи бронювання та визнання придатності для служби.
- Окремо підлягають призову ті, кого раніше зняли з обліку, але під час повторного медичного огляду визнали придатними.
- За неявку за повісткою в ТЦК передбачено накладання штрафу від 17 до 25 тисяч гривень. Кримінальна відповідальність за ухилення від призову визначає покарання у вигляді 5 років в'язниці.