Кабмин разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. В ОП объяснили, для чего было нужно такое решение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью заместителя руководителя Офиса президента Украины Павла Палисы для "Суспільного".

Смотрите также Нескольким мужчинам до 22 лет отказали в выезде из Украины: ГПСУ назвала причину

Для чего правительство разрешило выезд за границу?

Как отметил Палиса, разрешение устранит потребность родителям вывозить своих 16-летних детей за границу, где те будут учиться в профессионально-технических училищах.

Родители беспокоятся о том, что "вдруг завтра снизят мобилизационный возраст до 18 лет и моего ребенка заберут в армию,

– указал он.

Несмотря на общую ситуацию на линии соприкосновения, вопрос снижения мобилизационного возраста не рассматривается.

Также Палиса ответил, не подрывает ли решение правительства попытки привлечь молодежь в ВСУ в рамках контракта 18 – 24, который появился в этом году.

"Выбор важен. Свобода выбора важна. А в плане привлечения мы должны составить такие условия, которые обеспечат конкурентоспособность и преимущество этого над другими вариантами", – отметил он.

Разрешение на выезд за границу до 22 лет: что известно