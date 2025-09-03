Паліса вичерпно пояснив, навіщо відкрили кордон для чоловіків до 22 років
- Кабмін дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років, щоб усунути потребу батькам вивозити своїх 16-річних дітей для навчання за кордоном.
- Питання зниження мобілізаційного віку до 18 років не розглядається, і уряд намагається залучити молодь до ЗСУ, забезпечуючи конкурентні умови.
Кабмін дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. В ОП пояснили, для чого було потрібне таке рішення.
Про це повідомляє 24 Канал з посилання на інтерв'ю заступника керівника Офісу президента України Павла Паліси для "Суспільного".
Для чого уряд дозволив виїзд за кордон?
Як зауважив Паліса, дозвіл усуне потребу батькам вивозити своїх 16-річних дітей за кордон, де ті будуть навчатися у професійно-технічних училищах.
Батьки турбуються про те, що "раптом завтра знизять мобілізаційний вік до 18 років і мою дитину заберуть в армію,
– вказав він.
Попри загальну ситуацію на лінії зіткнення, питання зниження мобілізаційного віку не розглядається.
Також Паліса відповів, чи не підриває рішення уряду спроби залучити молодь до ЗСУ у рамках контракту 18 – 24, який з'явився цьогоріч.
"Вибір важливий. Свобода вибору важлива. А в плані залучення ми повинні скласти такі умови, які забезпечать конкурентноздатність і перевагу цього над іншими варіантами", – зазначив він.
Дозвіл на виїзд за кордон до 22 років: що відомо
Наприкінці серпні Уряд України оновив правила перетину кордону, дозволивши чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати під час воєнного стану.
Для перетину кордону, окрім закордонного паспорта, чоловікам потрібно мати військово-обліковий документ (у тому числі в електронній формі), який пред’являється на вимогу прикордонників.
У ДПСУ кажуть, що інформація про масовий відтік громадян і штурми пунктів пропуску не відповідає дійсності. За спостереженнями прикордонників, чоловіки 18–22 років користуються правом перетину як для виїзду, так і для повернення в Україну.