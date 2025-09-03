Кабмін дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. В ОП пояснили, для чого було потрібне таке рішення.

Про це повідомляє 24 Канал з посилання на інтерв'ю заступника керівника Офісу президента України Павла Паліси для "Суспільного".

Для чого уряд дозволив виїзд за кордон?

Як зауважив Паліса, дозвіл усуне потребу батькам вивозити своїх 16-річних дітей за кордон, де ті будуть навчатися у професійно-технічних училищах.

Батьки турбуються про те, що "раптом завтра знизять мобілізаційний вік до 18 років і мою дитину заберуть в армію,

– вказав він.

Попри загальну ситуацію на лінії зіткнення, питання зниження мобілізаційного віку не розглядається.

Також Паліса відповів, чи не підриває рішення уряду спроби залучити молодь до ЗСУ у рамках контракту 18 – 24, який з'явився цьогоріч.

"Вибір важливий. Свобода вибору важлива. А в плані залучення ми повинні скласти такі умови, які забезпечать конкурентноздатність і перевагу цього над іншими варіантами", – зазначив він.

Дозвіл на виїзд за кордон до 22 років: що відомо