Рабства в Украине нет, – Зеленский прокомментировал массовый выезд молодежи за границу
- Владимир Зеленский заявил, что молодежь имеет право выезжать из Украины, если они не подлежат мобилизации.
- Президент отметил, что люди возвращаются в Украину, когда видят в ней свое будущее или имеют на это причины.
Владимир Зеленский прокомментировал выезд молодежи за границу. Президент отметил, что если люди хотят поехать и они не мобилизационного возраста это их право.
Об этом президент Украины сказал во время встречи с преподавателями и студентами Киевского авиационного института.
Что сказал Зеленский о выезде молодежи из Украины?
По словам президента, война в Украине идет за свободу, поэтому молодежь никто не принуждает к рабству. Поэтому если ребята до 25 лет и девушки желают выехать за границу, то это вполне разрешено.
Просто словами, призывами, месседжами, флагами и т.д. вы не можете вернуть людей. Люди возвращаются, когда они без пафоса любят Украину и они здесь,
– отметил украинский лидер.
Зеленский добавил, что люди, которым не безразлична судьба государства находятся дома и часто становятся на ее защиту. Они болеют за ту страну, в которых они хотят жить.
Президент также считает, что именно различные условия возвращают людей в Украину, если они по разным причинам должны были уехать. Возвращаются те, кто видит в Украине свое будущее или что-то или кого-то дома любят. Владимир Зеленский отметил, что человек будет жить там, где чувствует себя хорошо. Домой возвращаются, в частности, через работу, обучение, образование или практичность жизни.
"И очень важно, что ты гордишься и этой работой, и результатом своей работы. Поэтому есть желание восстановить Украину. Есть не только слова, есть понимание", – говорит Зеленский.
Что известно о массовом выезде молодежи за границу во время войны?
Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко опроверг, что якобы 500 тысяч ребят в возрасте 18 – 22 лет выехали из Украины за последние полгода. Сейчас мужчины этой возрастной категории пересекают границу как на выезд, так и на въезд без ажиотажа.
Президент Владимир Зеленский заявил, что причины выезда украинцев за границу разные – от страха до личных потерь или уклонения от службы. Все эти причины нельзя оценивать одинаково. Из Украины выехали миллионы украинцев. Политика по их возвращению должна учитывать реалии и позицию тех, кто на фронте.