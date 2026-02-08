Рабства в Украине нет, – Зеленский прокомментировал массовый выезд молодежи за границу

Владимир Зеленский прокомментировал выезд молодежи за границу. Президент отметил, что если люди хотят поехать и они не мобилизационного возраста это их право.

Об этом президент Украины сказал во время встречи с преподавателями и студентами Киевского авиационного института.

Что сказал Зеленский о выезде молодежи из Украины?

По словам президента, война в Украине идет за свободу, поэтому молодежь никто не принуждает к рабству. Поэтому если ребята до 25 лет и девушки желают выехать за границу, то это вполне разрешено.

Просто словами, призывами, месседжами, флагами и т.д. вы не можете вернуть людей. Люди возвращаются, когда они без пафоса любят Украину и они здесь,

– отметил украинский лидер.

Зеленский добавил, что люди, которым не безразлична судьба государства находятся дома и часто становятся на ее защиту. Они болеют за ту страну, в которых они хотят жить.

Президент также считает, что именно различные условия возвращают людей в Украину, если они по разным причинам должны были уехать. Возвращаются те, кто видит в Украине свое будущее или что-то или кого-то дома любят. Владимир Зеленский отметил, что человек будет жить там, где чувствует себя хорошо. Домой возвращаются, в частности, через работу, обучение, образование или практичность жизни.

"И очень важно, что ты гордишься и этой работой, и результатом своей работы. Поэтому есть желание восстановить Украину. Есть не только слова, есть понимание", – говорит Зеленский.

Что известно о массовом выезде молодежи за границу во время войны?