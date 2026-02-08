Рабства в Україні нема, – Зеленський прокоментував масовий виїзд молоді за кордон

Володимир Зеленський прокоментував виїзд молоді за кордон. Президент зазначив, що якщо люди хочуть поїхати й вони не мобілізаційного віку – це їхнє право.

Про це президент України сказав під час зустрічі з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту.

Що сказав Зеленський про виїзд молоді з України?

За словами президента, війна в Україні йде за свободу, тому молодь ніхто не примушує до рабства. Тож якщо хлопці до 25 років та дівчата бажають виїхати за кордон, то це цілком дозволено.

Просто словами, закликами, меседжами, прапорами тощо ви не можете повернути людей. Люди повертаються, коли вони без пафосу люблять Україну і вони є тут,

– зауважив український лідер.

Зеленський додав, що люди, яким не байдужа доля держави перебувають вдома й часто стають на її захист. Вони вболівають за ту країну, в яких вони хочуть жити.

Президент також вважає, що саме різні умови повертають людей до України, якщо вони з різних причин мали поїхати. Повертаються ті, хто бачить в Україні своє майбутнє або щось чи когось вдома люблять. Володимир Зеленський зауважив, що людина буде жити там, де почувається добре. Додому повертаються, зокрема, через роботу, навчання, освіту чи практичність життя.

"І дуже важливо, що ти пишаєшся і цією роботою, і результатом своєї роботи. Тому є бажання відновити Україну. Є не тільки слова, є розуміння", – говорить Зеленський.

Що відомо про масовий виїзд молоді за кордон під час війни?