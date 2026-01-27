Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Откуда появилась информация о "выезде 500 тысяч парней" за границу?
Данные о том, что из Украины за последние полгода якобы выехало 500 тысяч парней в возрасте 18 – 22 года, привел в эфире "Новости.LIVE" народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк. Он заявил, что масштабы трудовой и вынужденной миграции сейчас являются критическими для страны.
Нагорняк говорил, что украинцев в Варшаве настолько много, что столица Польши почти не отличается от Киева, "кроме наличия света и тепла". По словам нардепа, от таксистов до работников гостиниц и ресторанов – везде работают украинцы.
Сергей Нагорняк подчеркивал, что главный вопрос сейчас – вернутся ли эти люди домой, ведь Украине остро нужны специалисты и рабочие руки для восстановления и развития.
Что ответили в ГПСУ относительно этой информации?
Представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии 24 Канала отметил, что данные по 500 тысяч парней, которые выехали за границу за последние полгода, не соответствуют действительности и являются необъективными. Полковник отметил, что Госпогранслужба не давала таких данных и не делала подобных оценок.
Государственная пограничная служба Украины ведет только общую статистику по пересечению границы без разделения на возраст и пол. Однако данные СМИ, которые часто обращаются в контрольные службы сопредельных с Украиной государств, показывают, что количество пересечения границы на въезд в те страны мужчинами-украинцами в возрасте 18 – 22 значительно меньше,
– отметил Демченко.
Он также отметил, что эта категория граждан активно пересекает границу и на въезд в Украину, уезжая из сопредельных стран с Украиной.
"Поэтому говорить что 500 тысяч выехало и не вернулось – неправильно", – резюмировал спикер ГПСУ.
Что известно о разрешении парней 18 – 22 лет выезжать за границу?
Кабинет Министров Украины 27 августа опубликовал постановление, которым разрешил украинским парням от 18 до 22 лет включительно выезжать за границу. Изменения вступили в силу 28 августа.
Для выезда за границу мужчинам соответствующей категории нужно иметь действительный загранпаспорт. Также под рукой должен быть военно-учетный документ, который нужно показать пограничникам по их требованию.
В общем норма распространяется на всех граждан мужского пола от 18 до 22 лет включительно. Обновленные правила не распространяются на должностных лиц, в частности членов Кабинета Министров и руководителей центральных органов исполнительной власти.