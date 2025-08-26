Во вторник, 26 августа, правительство обновило правила выезда мужчин за границу во время военного положения. Теперь право беспрепятственного пересечения будет иметь молодежь от 18 до 22 лет включительно.

На кого распространяются обновленные правила пересечения границы и кто все же не сможет выехать рассказал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает 24 Канал.

Кто сможет выехать за границу после обновления правил?

Правительство Украины 26 августа приняло изменения в правила пересечения государственной границы. Согласно обновленным нормам, мужчины в возрасте от 18 до 22 лет получили право выезжать из страны без ограничений на время действия военного положения.

Представитель правительства в Раде Мельничук сообщил, что пересечь границу будет иметь возможность молодежь до 22 лет включительно.

В то же время правительство уточнило, что эта норма не распространяется на категории должностных лиц, перечень которых определен в правилах. В частности, это члены Кабинета Министров, их заместители, руководители центральных органов исполнительной власти, а также руководство Офиса Президента и другие.

Как отметили в Кабмине, решение о повышении возраста для пересечения границы касается как тех, кто уже находится за границей, так и тех, кто только планирует выезд.

Что предшествовало?