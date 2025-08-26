У вівторок, 26 серпня, уряд оновив правила виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану. Тепер право безперешкодного перетину матиме молодь від 18 до 22 років включно.

На кого поширюються оновлені правила перетину кордону та хто все ж не зможе виїхати розповів представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає 24 Канал.

Хто зможе виїхати за кордон після оновлення правил?

Уряд України 26 серпня ухвалив зміни до правил перетину державного кордону. Згідно з оновленими нормами, чоловіки віком від 18 до 22 років отримали право виїжджати з країни без обмежень на час дії воєнного стану.

Представник уряду в Раді Мельничук повідомив, що перетнути кордон матиме можливість молодь до 22 років включно.

Водночас уряд уточнив, що ця норма не поширюється на категорії посадових осіб, перелік яких визначено у правилах. Зокрема, це члени Кабінету Міністрів, їх заступники, керівники центральних органів виконавчої влади, а також керівництво Офісу Президента та інші.

Як зазначили в Кабміні, рішення про підвищення віку для перетину кордону стосується як тих, хто вже перебуває за кордоном, так і тих, хто лише планує виїзд.

Що передувало?