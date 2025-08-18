Укр Рус
18 августа, 16:02
4

Выезд мужчин до 22 лет за границу: Свириденко ответила, когда будет постановление Кабмина

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • Кабинет Министров Украины вскоре примет постановление, что позволит выезд за границу мужчинам до 22 лет. Это может произойти до конца недели.
  • Решение не требует изменений в законодательство и будет утверждено на уровне Кабмина, однако детали постановления пока не раскрыто.

Кабинет Министров Украины уже в ближайшее время примет постановление, которое позволит выезд за границу мужчинам до 22 лет. Это может произойти до конца недели.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова премьер-министра Украины Юлии Свириденко для Суспильного.

К теме Правила пересечения границы мужчинами: какие изменения предлагает ввести Зеленский

Что говорит Свириденко о постановлении о выезде мужчин до 22 лет за границу?

Юлия Свириденко сказала, что решение о разрешении на выезд за границу для мужчин выезд за границу для мужчин от 18 до 22 лет будут принимать на уровне Кабмина, поэтому это не требует изменений в законодательство.

Премьер подчеркнула, что наработка документа уже продолжается, и на этой неделе правительство планирует его финализировать.

Это будет постановление Кабмина, которое сейчас нарабатывается. Это решение, которое не требует законодательных изменений, поэтому это будет на уровне Кабмина, 
– сказала она.

В то же время детали относительно этого постановления Свириденко не уточнила, призвав дождаться обнародования самого документа.

Что известно об упрощении условий пересечения границы для молодых украинцев?

  • Еще в конце июля спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на вопрос 24 Канала ответил, что в парламенте рассматривают вопрос относительно выезда мужчин в возрасте от 18 до 25 лет за границу. Но на тот момент конкретных деталей относительно этого не было.

  • 12 августа Владимир Зеленский заявил, что дал поручение Кабинету Министров упростить пересечение границы для молодых украинцев. Предел хотят повысить с 18 до 22 лет.

  • Издание Forbes Ukraine писало, что цель нововведения – предоставить молодежи и их родителям больше свободы в обучении и жизненных планах, а также стимулировать оставаться в Украине. По данным собеседников издания, ограничений по категориям граждан, которые до 22 лет могут выезжать из нашей страны, – не будет.

  • Стоит напомнить, что с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года действует запрет на выезд из Украины мужчин призывного возраста – от 18 до 60 лет. Исключения касаются лишь отдельных категорий, в частности студентов иностранных вузов, волонтеров, водителей, многодетных родителей и так далее.

  • Сейчас же, согласно действующему законодательству, за границу могут выезжать украинские мужчины до 18 и после 60 лет. В то же время большинство молодых украинцев в возрасте от 18 до 25 лет являются призывниками, и во время военного положения не призываются в армию.