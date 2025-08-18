Кабинет Министров Украины уже в ближайшее время примет постановление, которое позволит выезд за границу мужчинам до 22 лет. Это может произойти до конца недели.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова премьер-министра Украины Юлии Свириденко для Суспильного.

Что говорит Свириденко о постановлении о выезде мужчин до 22 лет за границу?

Юлия Свириденко сказала, что решение о разрешении на выезд за границу для мужчин выезд за границу для мужчин от 18 до 22 лет будут принимать на уровне Кабмина, поэтому это не требует изменений в законодательство.

Премьер подчеркнула, что наработка документа уже продолжается, и на этой неделе правительство планирует его финализировать.

Это будет постановление Кабмина, которое сейчас нарабатывается. Это решение, которое не требует законодательных изменений, поэтому это будет на уровне Кабмина,

– сказала она.

В то же время детали относительно этого постановления Свириденко не уточнила, призвав дождаться обнародования самого документа.

Что известно об упрощении условий пересечения границы для молодых украинцев?