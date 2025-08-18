Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: Свириденко відповіла, коли буде постанова Кабміну
- Кабінет Міністрів України невдовзі ухвалить постанову, що дозволить виїзд за кордон чоловікам до 22 років. Це може статися до кінця тижня.
- Рішення не потребує змін до законодавства і буде затверджене на рівні Кабміну, проте деталі постанови поки не розкрито.
Кабінет Міністрів України уже найближчим часом ухвалить постанову, яка дозволить виїзд за кордон чоловікам до 22 років. Це може статися до кінця тижня.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко для Суспільного.
Що каже Свириденко про постанову про виїзд чоловіків до 22 років за кордон?
Юлія Свириденко сказала, що рішення про дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків від 18 до 22 років ухвалюватимуть на рівні Кабміну, тож це не потребує змін до законодавства.
Прем'єрка наголосила, що напрацювання документа вже триває, і цього тижня уряд планує його фіналізувати.
Це буде постанова Кабміну, яка нині напрацьовується. Це рішення, яке не потребує законодавчих змін, тому це буде на рівні Кабміну,
– сказала вона.
Водночас деталі щодо цієї постанови Свириденко не уточнила, закликавши дочекатися оприлюднення самого документа.
Що відомо про спрощення умов перетину кордону для молодих українців?
Ще наприкінці липня спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук на питання 24 Каналу відповів, що у парламенті розглядають питання стосовно виїзду чоловіків віком від 18 до 25 років за кордон. Але на той момент конкретних деталей щодо цього не було.
12 серпня Володимир Зеленський заявив, що дав доручення Кабінету Міністрів спростити перетин кордону для молодих українців. Межу хочуть підвищити з 18 до 22 років.
Видання Forbes Ukraine писало, що мета нововведення – надати молоді та їхнім батькам більше свободи у навчанні та життєвих планах, а також стимулювати залишатися в Україні. За даними співрозмовників видання, обмежень щодо категорій громадян, які до 22 років можуть виїжджати з нашої країни, – не буде.
Варто нагадати, що від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року діє заборона на виїзд з України чоловіків призовного віку – від 18 до 60 років. Винятки стосуються лише окремих категорій, зокрема студентів іноземних вишів, волонтерів, водіїв, багатодітних батьків тощо.
Наразі ж, згідно з чинним законодавством, за кордон можуть виїжджати українські чоловіки до 18 та після 60 років. Водночас більшість молодих українців віком від 18 до 25 років є призовниками, і під час воєнного стану не призиваються до армії.