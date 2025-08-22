В Раде зарегистрировали законопроект об изменениях о правилах выезда мужчин из Украины
- 22 августа в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменениях правил выезда призывников и военнообязанных из Украины, текст документа пока не опубликован.
- Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что решение не требует законодательных изменений и будет принято на уровне Кабмина, но подробности еще не обнародованы.
В Верховной Раде 22 августа зарегистрировали законопроект, который касается изменений в правила выезда призывников и военнообязанных из Украины. Пока текст документа не обнародовали.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта №13685.
Что известно о новом законопроекте?
В Верховной Раде 22 августа 2025 года появился законопроект, предусматривающий изменения в правила выезда призывников и военнообязанных из Украины.
Документ зарегистрирован под номером 13685, его инициировала группа народных депутатов.
Сейчас текст законопроекта пока не опубликован. Поэтому остается неизвестным, будет ли он касаться выезда мужчин в возрасте до 22 лет.
В то же время один из инициаторов законопроекта, народный депутат Федор Вениславский, заявил, что решается вопрос о возможности выезда за границу мужчин возрастом 23 лет.
Все 22-летние мужчины смогут уезжать за границу. Насчет 23-летних продолжается дискуссия,
– сказал нардеп.
Напомним, ранее премьер-министр Юлия Свириденко заявляла, что этот вопрос должен решаться правительственным постановлением и это может произойти до конца недели.
Увеличат ли возраст выезда мужчин за границу?
- 12 августа Владимир Зеленский поручил правительству разрешить выезд за границу мужчинам до 22 лет во время военного положения. В Офисе президента заверили, что это не приведет к массовому оттоку граждан.
- По словам главы государства, новые правила помогут молодежи сохранить связь с Украиной, реализоваться в учебе и получить больше свободы.
- Впоследствии Юлия Свириденко объяснила, что решение не требует изменений в законодательстве и будет принято на уровне Кабмина, однако подробности постановления пока не обнародованы.
Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России, в Украине введен запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет. Она имеет исключения для отдельных категорий, в частности студентов зарубежных вузов, волонтеров, водителей, многодетных родителей и тому подобное.