У Раді зареєстрували законопроєкт щодо зміни про правила виїзду чоловіків з України
- 22 серпня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо змін правил виїзду призовників і військовозобов'язаних з України, текст документа поки не опублікований.
- Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що рішення не потребує законодавчих змін і буде ухвалене на рівні Кабміну, але подробиці ще не оприлюднені.
У Верховній Раді 22 серпня зареєстрували законопроєкт, який стосується змін до правил виїзду призовників і військовозобов'язаних з України. Наразі текст документа не оприлюднили.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на картку законопроєкту №13685.
Що відомо про новий законопроєкт?
У Верховній Раді 22 серпня 2025 року з'явився законопроєкт, що передбачає зміни до правил виїзду призовників і військовозобов'язаних з України.
Документ зареєстровано під номером 13685, його ініціювала група народних депутатів.
Наразі текст законопроєкту поки не опублікований. Тому залишається невідомим, чи стосуватиметься він виїзду чоловіків віком до 22 років.
Водночас один з ініціаторів законопроєкту, народний депутат Федір Веніславський, заявив, що вирішується питання, щодо можливості виїзду за кордон чоловіків віком 23 років.
Всі 22-річні чоловіки зможуть виїжджати за кордон. Щодо 23-річних триває дискусія,
– сказав нардеп.
Голосуватимуть за закон вже у вересні. Для виїзду за кордон потрібно буде оновити військово-облікові документи.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявляла, що це питання мало б вирішуватися урядовою постановою і це може відбутись до кінця тижня.
Чи збільшать вік виїзду чоловіків за кордон?
- 12 серпня Володимир Зеленський доручив уряду дозволити виїзд за кордон чоловікам до 22 років під час воєнного стану. В Офісі президента запевнили, що це не призведе до масового відтоку громадян.
- За словами глави держави, нові правила допоможуть молоді зберегти зв'язок з Україною, реалізуватися в навчанні та отримати більше свободи.
- Згодом Юлія Свириденко пояснила, що рішення не потребує змін у законодавстві та буде ухвалене на рівні Кабміну, однак подробиці постанови наразі не оприлюднені.
Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії, в Україні запроваджена заборона на виїзд за кордон чоловіків призовного віку від 18 до 60 років. Вона має винятки для окремих категорій, зокрема студентів закордонних вишів, волонтерів, водіїв, багатодітних батьків тощо.