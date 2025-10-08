В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Закон запрещает выезд военнообязанных в большинстве случаев.
Но некоторые категории граждан таки могут воспользоваться этой возможностью. Адвокат Марина Бекало для "ТСН" рассказала детали по этому поводу, передает 24 Канал.
Кто может выезжать за границу?
Выезжать за границу могут забронированные работники. Они не подлежат мобилизации на время действия бронирования, поэтому закон позволяет им пересекать государственную границу, но только с целью командировки.
В подтверждение права выезда за границу в пункте пропуска необходимо предоставить выписку из приказа Минэкономики о бронировании и приказ предприятия об отправке в командировку за границу,
– рассказала Марина Бекало.
За границу также могут выезжать мужчины старше 50 лет, но не все. Для этого нужны основания, например, инвалидность или трое и более несовершеннолетних детей.
С недавних пор пересекать границу могут мужчины 18 – 22 лет. Для этого им нужен только паспорт и военно-учетный документ.
Но в этом случае тоже есть исключение. Если лицо занимает должность в органах государственной власти, государственных органах и органах местного самоуправления, то оно может выезжать за границу только в служебную командировку.
Мобилизация в Украине: последние новости
-
Работники критически важных предприятий могут получить бронь от мобилизации на 6 месяцев, после чего подлежат повторному бронированию. В то же время должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления не подлежат мобилизации в течение всего периода мобилизации.
-
Многодетные родители имеют право на отсрочку, если воспитывают трех и более несовершеннолетних детей. Такое право теряется, если дети достигли 18 лет или в случае, если отец не проживает с детьми или не участвует в их воспитании.
-
Также возможно увольнение с военной службы, если один из родителей военнослужащего имеет инвалидность I или II группы и нуждается в постоянном уходе. Но при этом должны отсутствовать другие члены семьи, которые могут оформить уход.