В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Закон забороняє виїзд військовозобов'язаних у більшості випадків.
Але деякі категорії громадян таки можуть скористатися цією можливістю. Адвокатка Марина Бекало для "ТСН" розповіла деталі щодо цього, передає 24 Канал.
Хто може виїжджати за кордон?
Виїздити за кордон можуть заброньовані працівники. Вони не підлягають мобілізації на час дії бронювання, тож закон дозволяє їм перетинати державний кордон, але лише з метою відрядження.
На підтвердження права виїзду за кордон в пункті пропуску необхідно надати витяг з наказу Мінекономіки про бронювання та наказ підприємства про відправлення у відрядження за кордон,
– розповіла Марина Бекало.
За кордон також можуть виїжджати чоловіки старші 50 років, але не всі. Для цього потрібні підстави, наприклад, інвалідність або троє і більше неповнолітніх дітей.
Віднедавна перетинати кордон можуть чоловіки 18 – 22 років. Для цього їм потрібен тільки паспорт та військово-обліковий документ.
Та у цьому випадку теж є виняток. Якщо особа займає посаду в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування, то вона може виїжджати за кордон лише у службове відрядження.
Мобілізація в Україні: останні новини
Працівники критично важливих підприємств можуть отримати бронь від мобілізації на 6 місяців, після чого підлягають повторному бронюванню. Водночас посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування не підлягають мобілізації протягом усього періоду мобілізації.
Багатодітні батьки мають право на відстрочку, якщо виховують трьох і більше неповнолітніх дітей. Таке право втрачається, якщо діти досягли 18 років або у випадку, якщо батько не проживає з дітьми або не бере участі в їхньому вихованні.
Також можливе звільнення з військової служби, якщо один з батьків військовослужбовця має інвалідність І чи ІІ групи і потребує постійного догляду. Але при цьому повинні бути відсутні інші члени сім'ї, які можуть оформити догляд.