9 сентября, 19:27
Сколько мужчин в возрасте 18 – 22 лет выехали за границу: считают ли парней в ГПСУ

Анастасия Безейко
Основные тезисы
  • С 28 августа мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешен выезд за границу по новому постановлению украинского правительства.
  • Госпогранслужба Украины не ведет отдельной статистики по количеству выехавших за границу юношей этой возрастной группы.

С четверга, 28 августа, согласно новому постановлению украинского правительства, мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешен выезд за границу. Депутат попытался узнать, считают ли в ГПСУ, сколько юношей уже воспользовались такой возможностью.

Для этого Ярослав Железняк отправил туда запрос. Ответ он опубликовал в своем телеграмм-канале, передает 24 Канал.

Считают ли в ГПСУ юношей, выехавших за границу?

Во вторник, 9 сентября, народный депутат Ярослав Железняк опубликовал ответ Государственной пограничной службы Украины на свой запрос от 2 сентября.

Выяснилось, что отдельных статистических учетов по количеству фактов пересечения государственной границы мужчинами от 18 до 22 лет не предусмотрено.

Хотел узнать у ГПСУ, сколько же мужчин 18 – 22 лет воспользовалось правом выехать за границу с момента снятия ограничений. Оказывается, мы даже такую статистику не ведем,
– прокомментировал это депутат.

Ответ ГПСУ на депутатский запрос / Фото Железняка

Выезд за границу парней 18 – 22 лет: последние новости

  • Пограничники опровергли якобы "массовый штурм границы" – с начала сентября пассажиропоток уменьшился по сравнению с августом, значительных изменений не произошло.
  • Для пересечения границы, кроме загранпаспорта, мужчинам нужно иметь военно-учетный документ (в частности в электронной форме), который предъявляют по требованию пограничников.
  • Также в пересечении границы могут отказать, если человек находится в розыске или занимает должность в органах государственной власти, местного самоуправления.