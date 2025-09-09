Сколько мужчин в возрасте 18 – 22 лет выехали за границу: считают ли парней в ГПСУ
- С 28 августа мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешен выезд за границу по новому постановлению украинского правительства.
- Госпогранслужба Украины не ведет отдельной статистики по количеству выехавших за границу юношей этой возрастной группы.
С четверга, 28 августа, согласно новому постановлению украинского правительства, мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешен выезд за границу. Депутат попытался узнать, считают ли в ГПСУ, сколько юношей уже воспользовались такой возможностью.
Для этого Ярослав Железняк отправил туда запрос. Ответ он опубликовал в своем телеграмм-канале, передает 24 Канал.
Считают ли в ГПСУ юношей, выехавших за границу?
Во вторник, 9 сентября, народный депутат Ярослав Железняк опубликовал ответ Государственной пограничной службы Украины на свой запрос от 2 сентября.
Выяснилось, что отдельных статистических учетов по количеству фактов пересечения государственной границы мужчинами от 18 до 22 лет не предусмотрено.
Хотел узнать у ГПСУ, сколько же мужчин 18 – 22 лет воспользовалось правом выехать за границу с момента снятия ограничений. Оказывается, мы даже такую статистику не ведем,
– прокомментировал это депутат.
Выезд за границу парней 18 – 22 лет: последние новости
- Пограничники опровергли якобы "массовый штурм границы" – с начала сентября пассажиропоток уменьшился по сравнению с августом, значительных изменений не произошло.
- Для пересечения границы, кроме загранпаспорта, мужчинам нужно иметь военно-учетный документ (в частности в электронной форме), который предъявляют по требованию пограничников.
- Также в пересечении границы могут отказать, если человек находится в розыске или занимает должность в органах государственной власти, местного самоуправления.