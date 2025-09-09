З четверга, 28 серпня, відповідно до нової постанови українського уряду, чоловікам віком від 18 до 22 років дозволено виїзд за кордон. Депутат спробував дізнатися, чи рахують у ДПСУ, скільки юнаків уже скористалися такою можливістю.

Для цього Ярослав Железняк відправив туди запит. Відповідь він опублікував у своєму телеграм-каналі, передає 24 Канал.

Чи рахують у ДПСУ юнаків, що виїхали за кордон?

У вівторок, 9 вересня, народний Депутат Ярослав Железняк опублікував відповідь Державної прикордонної служби України на свій запит від 2 вересня.

З'ясувалося, що окремих статистичних обліків щодо кількості фактів перетинання державного кордону чоловіками від 18 до 22 років не передбачено.

Хотів дізнатися у ДПСУ, скільки ж чоловіків 18 – 22 років скористалося правом виїхати за кордон з моменту зняття обмежень. Виявляється, ми навіть таку статистику не ведемо,

– прокоментував це депутат.

Відповідь ДПСУ на депутатський запит / Фото Железняка

Виїзд за кордон хлопців 18 – 22 років: останні новини