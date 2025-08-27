На сайте КМУ появилось постановление Кабмина о разрешении на выезд мужчинам за границу. Оно касается юношей от 18 до 22 лет включительно. Однако по уровню нормативно-правовых актов постановление Кабмина уступает закону.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал юрист Иван Карнаух, объяснив, что вопрос о выезде мужчин нужно решать напрямую – звонить в ГПСУ. Ведь пограничники могут ждать именно официального разрешения для пропуска.

Какие есть нюансы относительно разрешения на выезд мужчинам 18 – 22 лет за границу?

Юрист объяснил, в Украине действует определенная иерархия нормативно-правовых актов – сначала идет Конституция, потом закон Украины и только тогда постановление Кабинет Министров. Изменения пересечения границы для мужчин от 18 до 22 лет внесены как раз в постановлении КМУ.

"Если это трактовать с точки зрения юриспруденции, то отсутствие такого слова как "включительно" указывает на то, что пересекать границу могут только те, кому еще не исполнилось 22 года. Однако это постановление, в закон никаких правок не вносили", – пояснил он.

Важно! В МВД объяснили, что постановление Кабмина позволяет выезд за границу для юношей от 18 до 22 лет включительно.

Карнаух отметил, что для пересечения границы мужчинам 18 – 22 года необходимо иметь военно-учетный документ, ведь его могут потребовать пограничники. Однако ни в постановлении, ни в законе такого исключения не существует.

Сейчас в Украине существует правовая буква и правовая реальность. Своим клиентам я всегда советую, что такие вопросы, которые официально не вносились, надо решать путем обращения к уполномоченным лицам. В этом случае это ГНСУ. У них есть горячая линия и они предоставляют актуальную информацию,

– подчеркнул юрист.

Он добавил, что пока нет наработанной практики такого пересечения границы и практики обжалования незаконного отказа пересечения. Бывают частые случаи, когда граждане Украины учатся за рубежом и их могут не выпускать – тогда суд может или поддержать постановление и удовлетворить жалобу мужа, или нет.

Постановление Кабмина по обновленному пересечению границы: что известно?