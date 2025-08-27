На сайті КМУ з'явилась постанова Кабміну щодо дозволу на виїзд чоловікам за кордон. Вона стосується юнаків від 18 до 22 років включно. Однак за рівнем нормативно-правових актів постанова Кабміну поступається закону.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів юрист Іван Карнаух, пояснивши, що питання щодо виїзду чоловіків потрібно розв'язувати напряму – дзвонити у ДПСУ. Адже прикордонники можуть чекати саме офіційного дозволу для пропуску.

Які є нюанси щодо дозволу на виїзд чоловікам 18 – 22 років за кордон?

Юрист пояснив, в Україні діє певна ієрархія нормативно-правових актів – спершу іде Конституція, потім закон України і лише тоді постанова Кабінет Міністрів. Зміни перетину кордону для чоловіків від 18 до 22 років внесені якраз у постанові КМУ.

"Якщо це трактувати з огляду юриспруденції, то відсутність такого слова як "включно" вказує на те, що перетинати кордон можуть лише ті, кому ще не виповнилось 22 роки. Однак це постанова, у закон ніяких правок не вносили", – пояснив він.

Важливо! У МВС пояснили, що постанова Кабміну дозволяє виїзд за кордон для юнаків від 18 до 22 років включно.

Карнаух зазначив, що для перетину кордону чоловікам 18 – 22 роки необхідно мати військово-обліковий документ, адже його можуть вимагати прикордонники. Однак ні в постанові, ні в законі такого виключення не існує.

Зараз в Україні існує правова буква і правова реальність. Своїм клієнтам я завжди раджу, що такі питання, які офіційно не вносились, треба розв'язувати шляхом звернення до уповноважених осіб. В цьому випадку це ДПСУ. У них є гаряча лінія і вони надають актуальну інформацію,

– наголосив юрист.

Він додав, що поки що немає напрацьованої практики такого перетину кордону і практики оскарження незаконної відмови перетину. Бувають часті випадки, коли громадяни України вчаться за кордоном і їх можуть не випускати – тоді суд може або підтримати постанову і задовольнити скаргу чоловіка, або ні.

Постанова Кабміну щодо оновленого перетину кордону: що відомо?