Дозвіл на виїзд чоловікам 18 – 22 років за кордон: юрист вказав на нюанси
- Постанова Кабміну дозволяє виїзд за кордон чоловікам 18 – 22 років включно, але законодавчо це не закріплено, що може викликати труднощі на кордоні.
- Для перетину кордону чоловікам 18 – 22 років, згідно з юристом, необхідно мати військово-обліковий документ, хоча це не прописано в законі чи постанові.
- Перед перетином кордону юрист рекомендує звернутись на гарячу лінію ДПСУ для того, щоб взнати актуальну інформацію.
На сайті КМУ з'явилась постанова Кабміну щодо дозволу на виїзд чоловікам за кордон. Вона стосується юнаків від 18 до 22 років включно. Однак за рівнем нормативно-правових актів постанова Кабміну поступається закону.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів юрист Іван Карнаух, пояснивши, що питання щодо виїзду чоловіків потрібно розв'язувати напряму – дзвонити у ДПСУ. Адже прикордонники можуть чекати саме офіційного дозволу для пропуску.
Які є нюанси щодо дозволу на виїзд чоловікам 18 – 22 років за кордон?
Юрист пояснив, в Україні діє певна ієрархія нормативно-правових актів – спершу іде Конституція, потім закон України і лише тоді постанова Кабінет Міністрів. Зміни перетину кордону для чоловіків від 18 до 22 років внесені якраз у постанові КМУ.
"Якщо це трактувати з огляду юриспруденції, то відсутність такого слова як "включно" вказує на те, що перетинати кордон можуть лише ті, кому ще не виповнилось 22 роки. Однак це постанова, у закон ніяких правок не вносили", – пояснив він.
Важливо! У МВС пояснили, що постанова Кабміну дозволяє виїзд за кордон для юнаків від 18 до 22 років включно.
Карнаух зазначив, що для перетину кордону чоловікам 18 – 22 роки необхідно мати військово-обліковий документ, адже його можуть вимагати прикордонники. Однак ні в постанові, ні в законі такого виключення не існує.
Зараз в Україні існує правова буква і правова реальність. Своїм клієнтам я завжди раджу, що такі питання, які офіційно не вносились, треба розв'язувати шляхом звернення до уповноважених осіб. В цьому випадку це ДПСУ. У них є гаряча лінія і вони надають актуальну інформацію,
– наголосив юрист.
Він додав, що поки що немає напрацьованої практики такого перетину кордону і практики оскарження незаконної відмови перетину. Бувають часті випадки, коли громадяни України вчаться за кордоном і їх можуть не випускати – тоді суд може або підтримати постанову і задовольнити скаргу чоловіка, або ні.
Постанова Кабміну щодо оновленого перетину кордону: що відомо?
- 26 серпня уряд оновив правила перетину державного кордону, про що повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
- 27 серпня на вже з'явилась постанова про дозвіл перетину кордону, віком від 18 до 22 років включно, яка мала б вступити в дію вже 28 серпня.
- Народний депутат Федір Веніславський повідомив, що чоловіки від 18 до 22 років включно, за постановою Кабміну, можуть виїжджати за кордон без довідок про навчання чи інших підстав. Питання щодо 23-річних залишається дискусійним.
- Водночас речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що прикордонники очікують, щоб постанова з'явилась не лише на урядовому порталі. Тільки тоді вони зможуть застосувати її на пунктах пропуску і випускати за кордон юнаків, віком 18 – 22 роки включно.