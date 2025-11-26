С 1 января – новый порядок выезда за границу: где медийщики смогут получить разрешение
- Мужчины призывного возраста, которые работают в медиа, могут выезжать за границу в командировку по новым правилам, утвержденными Кабмином.
- Для пересечения границы нужно иметь несколько документов.
Мужчины призывного возраста, которые работают в медиа, коммуникациях и информационной сфере могут выезжать за границу в командировки. Кабмин своим решением несколько изменил правила пересечения границы для этой категории мужчин.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
К теме Кто из мужчин может выехать за границу и какие документы нужны: подробный перечень
Какая информация должна быть в письме для выезда медийщиков за границу?
Изменения, принятые Кабинетом министров Украины касаются военнообязанных мужчин и категории 23 – 25 лет, работающих в стратегических коммуникациях, медиа и информационной сфере.
Так для пересечения границы для командировки мужчины должны получить письмо от Государственного комитета телевидения и радиовещания. В нем указывается:
- дата выезда и возвращения;
- название пункта пропуска;
- другая необходимая информация и данные.
Пока эта норма вступит в силу, пограничники будут принимать соответствующие письма от Министерства культуры.
Кроме этого, ГПС проверяет перед пропуском за границу приглашение иностранной организации для участия в мероприятии с украинским переводом, загранпаспорт, военно-учетный документ с отметками ВСК и СП или соответствующий электронный документ.
Важно, что максимальный срок пребывания в командировке за рубежом не должен превышать 60 дней.
Что стоит знать о выезде за границу мужчин во время военного положения?
За границу в отпуск пропускают только забронированных мужчин. Для этого необходимо несколько документов, в частности приказ с работы и документы, подтверждающие бронирование. Мужчины, которые имеют отсрочку, могут ехать за пределы Украины беспрепятственно.
Свободно пересекать границу могут сотрудники, которым от 18 до 22 лет. В компаниях такие мужчины еще работают. Так 46% компаний отметили, что отток молодых специалистов несколько повлиял на их деятельность, а 42% – не почувствовали влияния.
Важно также, что военнообязанные украинцы, которые находятся за рубежом и ранее не обновили военно-учетные данные, теперь не смогут получать консульские услуги.