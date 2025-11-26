С 1 января – новый порядок выезда за границу: где медийщики смогут получить разрешение

Мужчины призывного возраста, которые работают в медиа, коммуникациях и информационной сфере могут выезжать за границу в командировки. Кабмин своим решением несколько изменил правила пересечения границы для этой категории мужчин.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Какая информация должна быть в письме для выезда медийщиков за границу?

Изменения, принятые Кабинетом министров Украины касаются военнообязанных мужчин и категории 23 – 25 лет, работающих в стратегических коммуникациях, медиа и информационной сфере.

Так для пересечения границы для командировки мужчины должны получить письмо от Государственного комитета телевидения и радиовещания. В нем указывается:

дата выезда и возвращения;

название пункта пропуска;

другая необходимая информация и данные.

Пока эта норма вступит в силу, пограничники будут принимать соответствующие письма от Министерства культуры.

Кроме этого, ГПС проверяет перед пропуском за границу приглашение иностранной организации для участия в мероприятии с украинским переводом, загранпаспорт, военно-учетный документ с отметками ВСК и СП или соответствующий электронный документ.

Важно, что максимальный срок пребывания в командировке за рубежом не должен превышать 60 дней.

