Із 1 січня – новий порядок виїзду за кордон: де медійники зможуть отримати дозвіл

Чоловіки призовного віку, які працюють в медіа, комунікаціях та інформаційній сфері можуть виїжджати за кордон у відрядження. Кабмін своїм рішенням дещо змінив правила перетину кордону для цієї категорії чоловіків.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу України.

До теми Хто з чоловіків може виїхати за кордон і які документи потрібні: детальний перелік

Яка інформація має бути в листі для виїзду медійників за кордон?

Зміни, ухвалені Кабінетом міністрів України стосуються військовозобов'язаних чоловіків та категорії 23 – 25 років, які працюють у стратегічних комунікаціях, медіа та інформаційній сфері.

Так для перетину кордону для відрядження чоловіки повинні отримати лист від Державного комітету телебачення і радіомовлення. У ньому зазначається:

дата виїзду та повернення;

назва пункту пропуску;

інша необхідна інформація та дані.

Доки ця норма набере чинності, прикордонники будуть приймати відповідні листи від Міністерства культури.

Крім цього, ДПС перевіряє перед пропуском за кордон запрошення іноземної організації для участі у заході з українським перекладом, закордонний паспорт, військово-обліковий документ з відмітками ТСК та СП або відповідний електронний документ.

Важливо, що максимальний строк перебування у відрядженні за кордоном не має перевищувати 60 днів.

Що варто знати про виїзд за кордон чоловіків під час воєнного стану?