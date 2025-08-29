Пересечение границы 18 – 22: могут ли "уклонисты" вернуться и уехать законно
С начала полномасштабного вторжения почти 45 тысяч граждан незаконно пересекли границу. Среди них, вероятно, есть мужчины от 18 до 22 лет, которым в августе разрешили выезд в Украину на законных основаниях.
Могут ли юноши, которые в свое время незаконно покинули Украину – с поддельными документами, через "зеленую зону", не вернулись как волонтеры и т.п. – прибыть обратно в страну и выехать уже законно, рассказала адвокат Марина Бекало в комментарии для сайта ТСН.ua, передает 24 Канал.
Смотрите также Выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет: какие категории не имеют права пересекать границу
Кто может вернуться из-за границы и выехать снова?
Как пояснила Марина Бекало, мужчины, которые покинули страну вне пунктов пропуска, после возвращения будут привлечены к админответственности – то есть их ожидает штраф. При этом уплата штрафа не станет препятствием для дальнейшего выезда из Украины уже на законных основаниях.
Тоже самое касается тех, кто выехал за границу через пункты пропуска – то есть законно – но не вернулся. Это волонтеры, спортсмены, артисты и т.д. Действующим на сегодня законодательством не предусматривается наказание за такие действия, ведь они не считаются правонарушением,
– указала адвокат.
Другое дело, если речь идет о тех, кто выехал (или пытался выехать) с поддельными документами или такими, содержащими недостоверные сведения.
"В случае выявления указанного правонарушения и открытия уголовного производства, выезд за границу будет ограничен, по общим правилам порядка выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины", – отметила Марина Бекало.
Что известно о разрешении на выезд мужчин за границу?
25 августа 2025 года Кабмин утвердил постановление, позволяющее выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет (включительно). Соответствующий документ уже вступил в силу и юноши беспрепятственно могут выехать из Украины.
Для пересечения границы, кроме загранпаспорта, мужчинам нужно иметь военно-учетный документ (в том числе в электронной форме), который предъявляется по требованию пограничников.
Разрешение на выезд за границу не распространяется на мужчин, которые занимают определенные должности государственной службы в государственных органах или в органах местного самоуправления. Они могут выезжать за границу только в служебную командировку.
По данным ГНСУ, ажиотажа на выезд мужчин 18 – 22 лет за границу в первые дни действия постановления нет. Очереди на границе связаны с летним сезоном и выходными днями – когда и так традиционно увеличивается количество желающих выехать на отдых.