Перетин кордону 18 – 22: чи можуть "ухилянти" повернутися і виїхати законно
- Чоловіки, які незаконно покинули країну, можуть повернутися, але будуть притягнуті до адмінвідповідальності у вигляді штрафу, що не завадить їхньому подальшому законному виїзду.
- Ті, хто виїхав законно через пункти пропуску, але не повернувся, не підлягають покаранню, проте у разі використання підроблених документів виїзд може бути обмежений.
Від початку повномасштабного вторгнення майже 45 тисяч громадян незаконно перетнули кордон. Серед них, ймовірно, є чоловіки від 18 до 22 років, яким у серпні дозволили виїзд в України на законних підставах.
Чи можуть юнаки, які у свій час незаконно покинули Україну – з підробленими документами, через "зелену зону", не повернулися як волонтери і т.п. – прибути назад в країну і виїхати вже законно, розповіла адвокатка Марина Бекало у коментарі для сайту ТСН.ua, передає 24 Канал.
Хто може повернутися з-за кордону і виїхати знову?
Як пояснила Марина Бекало, чоловіки, які покинули країну поза пунктами пропуску, після повернення будуть притягнуті до адмінвідповідальності – тобто їх очікує штраф. При цьому сплата штрафу не стане перешкодою для подальшого виїзду з України вже на законних підставах.
Теж саме стосується тих, хто виїхав за кордон через пункти пропуску – тобто законно – але не повернувся. Це волонтери, спортсмени, артисти тощо. Чинним станом на сьогодні законодавством не передбачається покарання за такі дії, адже вони не вважаються правопорушенням,
– вказала адвокатка.
Інша справа, якщо мова йде про тих, хто виїхав (або намагався виїхати) з підробленими документами чи такими, що містять недостовірні відомості.
"У разі виявлення вказаного правопорушення та відкриття кримінального провадження, виїзд за кордон буде обмежений, за загальними правилами порядку виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України", – наголосила Марина Бекало.
Що відомо про дозвіл на виїзд чоловіків за кордон?
25 серпня 2025 року Кабмін затвердив постанову, що дозволяє виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років (включно). Відповідний документ вже набрав чинності і юнаки безперешкодно можуть виїхати з України.
Для перетину кордону, окрім закордонного паспорта, чоловікам потрібно мати військово-обліковий документ (у тому числі в електронній формі), який пред’являється на вимогу прикордонників.
Дозвіл на виїзд за кордон не поширюється на чоловіків, які обіймають певні посади державної служби в державних органах чи в органах місцевого самоврядування. Вони можуть виїздити за кордон лише у службове відрядження.
За данними ДПСУ, ажіотажу на виїзд чоловіків 18 – 22 років за кордон у перші дні дії постанови немає. Черги на кордоні пов'язані з літнім сезоном та вихідними днями – коли і так традиційно збільшується кількість охочих виїхати на відпочинок.