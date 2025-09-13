Во время военного положения и всеобщей мобилизации в Украине действуют ограничения по выезду за границу. Однако при наличии определенных оснований военнообязанные имеют разрешение на выезд.

Адвокат адвокатского объединения "Актум" Наталья Гнатик рассказала, какие документы нужны мужчинам для выезда за границу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее комментарий "РБК-Украина".

Смотрите также Драмы не будет: как повлияет выезд молодежи за границу на экономику Украины

Что стоит знать о требованиях выезда за границу?

По словам адвоката, вопрос пересечения государственной границы во время военного положения, а именно сопровождение лиц с инвалидностью и тех, кто нуждается в постоянном уходе урегулированы постановлением КМУ №57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

Гнатик отметила, что не для всех категорий выезда мужчин нужна официально оформленная отсрочка от мобилизации.

Однако в любом случае лицо, планирующее выезд должно находиться на воинском учете и не иметь нарушений правил воинского учета (в частности, актуальность данных, отсутствие штрафов и т.д.),

– добавила она.

А также объяснила, что если человек призывного возраста выезжает с лицом призывного возраста, которое он сопровождает, то обязательным условием является наличие у каждого из них правильно оформленных военно-учетных документов.

Адвокат отметила, что перед поездкой обязательно следует проверить свои военно-учетные документы, а именно данные в мобильном приложении "Резерв +" или загрузить электронную копию документов через приложение Дия.

Кроме этого, всегда дополнительно надо иметь распечатанную версию военно-учетного документа (ВОД), сформированную не ранее чем за три дня до выезда.

Гнатик отметила, что мужчины могут выезжать за границу для сопровождения лица с инвалидностью (установленная группа инвалидности), человека, который нуждается в уходе (без установления группы инвалидности), человека, который находится под опекой (официально подтверждена опека).

Выезд за границу: коротко о главном