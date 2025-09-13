Під час воєнного стану та загальної мобілізації в Україні діють обмеження щодо виїзду за кордон. Однак за наявності певних підстав військовозобов'язані мають дозвіл на виїзд.

Адвокатка адвокатського об’єднання "Актум" Наталя Гнатик розповіла, які документи потрібні чоловікам для виїзду за кордон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її коментар "РБК-Україна".

Дивіться також Драми не буде: як вплине виїзд молоді за кордон на економіку України

Що варто знати про вимоги виїзду за кордон?

За словами адвокатки, питання перетину державного кордону під час воєнного стану, а саме супровід осіб з інвалідністю та тих, хто потребує постійного догляду врегульовані постановою КМУ №57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України".

Гнатик зазначила, що не для всіх категорій виїзду чоловіків потрібна офіційно оформлена відстрочка від мобілізації.

Проте у будь-якому випадку особа, що планує виїзд має перебувати на військовому обліку та не мати порушень правил військового обліку (зокрема, актуальність даних, відсутність штрафів тощо),

– додала вона.

А також пояснила, що якщо чоловік призовного віку виїжджає з особою призовного віку, яку він супроводжує, то обов’язковою умовою є наявність у кожного з них правильно оформлених військово-облікових документів.

Адвокатка наголосила, що перед поїздкою обов'язково слід перевірити свої військово-облікові документи, а саме дані у мобільному застосунку "Резерв+" або завантажити електронну копію документів через застосунок Дія.

Окрім цього, завжди додатково треба мати видруковану версію військово-облікового документа (ВОД), сформовану не раніше ніж за три дні до виїзду.

Гнатик зазначила, що чоловіки можуть виїжджати за кордон для супроводу особи з інвалідністю (встановлена група інвалідності), людини, яка потребує догляду (без встановлення групи інвалідності), людини, яка перебуває під опікою (офіційно підтверджена опіка).

Виїзд за кордон: коротко про головне