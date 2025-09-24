Служебная командировка за границу: нужно ли получать заключение ВВК
- Забронированные работники могут выезжать за границу в командировку без обязательного заключения военно-врачебной комиссии, но с определенными документами.
- Для выезда за границу необходим документ, подтверждающий служебную командировку за границу, а также справка с места работы.
По закону, украинцы, которые имеют бронирование от мобилизации, могут выезжать за границу в командировку. Однако для этого военнообязанные также должны придерживаться определенных правил.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Юрия Айвазяна на портале "Юристи.UA".
Могут ли забронированные работники выехать в командировку?
По словам юриста, наличие заключения военно-врачебной комиссии (ВВК) не является обязательным условием для выезда за границу.
В то же время для заграничной командировки забронированным работникам нужно иметь определенные документы. Речь идет о:
- документе, подтверждающем служебную командировку за границу;
- служебном удостоверении или справке с места работы;
- военно-учетном документе в электронной форме с указанием информации "Бронирование до" (информация должна быть внесена в систему "Оберег" Министерства обороны Украины);
- паспорте гражданина Украины для выезда за границу.
Стоит отметить, что забронированные работники критически важных предприятий могут выезжать за границу не только в служебных командировках, но и в отпуск. Однако здесь также есть свои нюансы.
Поскольку Правила часто меняются и пока не предусматривают четкой процедуры выезда за границу в отпуск для забронированных работников, окончательное решение принимается индивидуально – на усмотрение работника пограничной службы при прохождении контроля,
– говорится в объяснении в Министерства юстиции.
В Минюсте также советуют гражданам накануне путешествия уточнять порядок пересечения границы у работников Госпогранслужбы по телефону 1598 или через другие каналы коммуникации.
Выезд за границу и мобилизация в Украине: последние новости
Кабинет Министров Украины 26 августа разрешил выезд за границу парням 18 – 22 лет, а также депутатам местных советов. Однако это не касается граждан, которые работают на государственных должностях и могут выехать только с целью служебных командировок.
По словам Владимира Зеленского, логика заключается в том, что без разрешения выезжать за границу до 22 лет в украинских школах фактически не будет ребят в старших классах.
С 12 октября также меняются правила пересечения границ Европейского Союза. В частности вводится система въезда/выезда (Entry/Exit System – EES).