По закону, украинцы, которые имеют бронирование от мобилизации, могут выезжать за границу в командировку. Однако для этого военнообязанные также должны придерживаться определенных правил.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Юрия Айвазяна на портале "Юристи.UA".

Могут ли забронированные работники выехать в командировку?

По словам юриста, наличие заключения военно-врачебной комиссии (ВВК) не является обязательным условием для выезда за границу.

В то же время для заграничной командировки забронированным работникам нужно иметь определенные документы. Речь идет о:

документе, подтверждающем служебную командировку за границу;



служебном удостоверении или справке с места работы;



военно-учетном документе в электронной форме с указанием информации "Бронирование до" (информация должна быть внесена в систему "Оберег" Министерства обороны Украины);



паспорте гражданина Украины для выезда за границу.

Стоит отметить, что забронированные работники критически важных предприятий могут выезжать за границу не только в служебных командировках, но и в отпуск. Однако здесь также есть свои нюансы.

Поскольку Правила часто меняются и пока не предусматривают четкой процедуры выезда за границу в отпуск для забронированных работников, окончательное решение принимается индивидуально – на усмотрение работника пограничной службы при прохождении контроля,

– говорится в объяснении в Министерства юстиции.

В Минюсте также советуют гражданам накануне путешествия уточнять порядок пересечения границы у работников Госпогранслужбы по телефону 1598 или через другие каналы коммуникации.

