Службове відрядження за кордон: чи потрібно отримувати висновок ВЛК
- Заброньовані працівники можуть виїжджати за кордон у відрядження без обов'язкового висновку військово-лікарської комісії, але з певними документами.
- Для виїзду за кордон необхідний документ, що підтверджує службове відрядження за кордон, а також довідка з місця роботи.
За законом, українці, які мають бронювання від мобілізації, можуть виїжджати за кордон у відрядження. Однак для цього військовозобов'язані також мають дотримуватися певних правил.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар адвоката Юрія Айвазяна на порталі "Юристи.UA".
Читайте також Кабмін упорядковує роботу ВЛК: запроваджено єдиний стандарт огляду
Чи можуть заброньовані працівники виїхати у відрядження?
За словами юриста, наявність висновку військово-лікарської комісії (ВЛК) не є обов'язковою умовою для виїзду за кордон.
Водночас для закордонного відрядження заброньованим працівника потрібно мати певні документи. Йдеться про:
- документ, що підтверджує службове відрядження за кордон;
- службове посвідчення чи довідка з місця роботи;
- військово-обліковий документ в електронній формі із зазначенням інформації "Бронювання до" (інформація повинна бути внесена в систему "Оберіг" Міністерства оборони України);
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
Варто зазначити, що заброньовані працівники критично важливих підприємств можуть виїжджати за кордон не лише у службових відрядженнях, а й у відпустку. Однак тут також є свої нюанси.
Оскільки Правила часто змінюються і наразі не передбачають чіткої процедури виїзду за кордон у відпустку для заброньованих працівників, остаточне рішення приймається індивідуально – на розсуд працівника прикордонної служби під час проходження контролю,
– йдеться в поясненні в Міністерства юстиції.
У Мін'юсті також радять громадянам напередодні подорожі уточнювати порядок перетину кордону у працівників Держприкордонслужби за телефоном 1598 або через інші канали комунікації.
Виїзд за кордон та мобілізація в Україні: останні новини
Кабінет Міністрів України 26 серпня дозволив виїзд за кордон хлопцям 18 – 22 років, а також депутаткам місцевих рад. Однак це не стосується громадян, які працюють на державних посадах і можуть виїхати лише з метою службових відряджень.
За словами Володимира Зеленського, логіка полягає в тому, що без дозволу виїжджати за кордон до 22 років в українських школах фактично не буде хлопців у старших класах.
З 12 жовтня також змінюються правила перетину кордонів Європейського Союзу. Зокрема запроваджується система в’їзду/виїзду (Entry/Exit System – EES).