Изменятся ли правила пересечения границы и что стоит знать – сообщает 24 Канал.
Что стоит знать о выезде за границу в октябре?
Изменений в правилах выезда украинских мужчин из Украины в октябре 2025 года не ожидается. Пересечение границы военнообязанными призывного возраста, по-прежнему, ограничено.
Однако с 28 августа, согласно изменениям в правила пересечения границы гражданами Украины, утвержденными постановлением Кабмина №1030, мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно разрешено выезжать за пределы страны даже во время действия военного положения.
Заметим, что для выезда за границу им необходимо иметь загранпаспорт и военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.
Однако в Госпогранслужбе обращают внимание на то, что соответствующая норма не распространяется на лиц, занимающих должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Они могут выехать только в связи со служебной командировкой.
Что касается мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, то они могут выехать за границу при наличии законных оснований и соответствующих документов. К таким основаниям относятся бронирование на период мобилизации, исключение из воинского учета по состоянию здоровья, командировки, обучение, семейные обстоятельства, сопровождение лиц, нуждающихся в уходе и тому подобное.
Стоит заметить, что в выезде могут отказать в случае отсутствия военно-учетного документа и документов, подтверждающих право на выезд (справки об инвалидности, об отсрочке от призыва, свидетельства о рождении детей и т.д.), в случае выявления несоответствий в документах или информации в реестре о представлении лица в розыск в Нацполиции.
Кроме этого, всем гражданам Украины следует знать, что с 12 октября меняются правила пересечения границ Европейского Союза. Вводится система въезда/выезда (Entry/Exit System – EES).
У Департаменте консульской службы МИД Украины объясняют, что речь идет об автоматизированной базе данных, которая будет фиксировать все пересечения внешних границ ЕС гражданами третьих стран, в частности Украины.
Вместо паспортных штампов вводится цифровая регистрация пересечения границы. Будут собираться следующие данные:
- фото лица;
- отпечатки четырех пальцев (для лиц от 12 лет);
- информация из загранпаспорта;
- дата, место въезда/выезда и случаи отказа во въезде.
В связи с этим всем пассажирам транспортных средств придется выходить для прохождения биометрии. Эта система будет касаться поездок до 90 дней в течение 180 дней.
Такое решение объясняют необходимостью эффективного контроля соблюдения правил пребывания в странах ЕС, предотвращению использования поддельных документов и повышения безопасности в Шенгенской зоне.
Выезд за границу во время военного положения: коротко о главном
- Военнообязанным мужчинам запрещено выезжать за границу до завершения военного положения в Украине. После его завершения будет короткий переходный период и тогда границы откроют для свободного выезда.
- Ограничения по выезде за границу есть не только для мужчин, но и для женщин. Военнослужащие, сотрудницы полиции и госслужащие не могут выезжать из Украины во время военного положения. Однако это не касается женщин-депутатов местных советов.