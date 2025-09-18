Изменятся ли правила пересечения границы и что стоит знать – сообщает 24 Канал.

Что стоит знать о выезде за границу в октябре?

Изменений в правилах выезда украинских мужчин из Украины в октябре 2025 года не ожидается. Пересечение границы военнообязанными призывного возраста, по-прежнему, ограничено.

Однако с 28 августа, согласно изменениям в правила пересечения границы гражданами Украины, утвержденными постановлением Кабмина №1030, мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно разрешено выезжать за пределы страны даже во время действия военного положения.

Заметим, что для выезда за границу им необходимо иметь загранпаспорт и военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.

Однако в Госпогранслужбе обращают внимание на то, что соответствующая норма не распространяется на лиц, занимающих должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Они могут выехать только в связи со служебной командировкой.

Что касается мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, то они могут выехать за границу при наличии законных оснований и соответствующих документов. К таким основаниям относятся бронирование на период мобилизации, исключение из воинского учета по состоянию здоровья, командировки, обучение, семейные обстоятельства, сопровождение лиц, нуждающихся в уходе и тому подобное.

Стоит заметить, что в выезде могут отказать в случае отсутствия военно-учетного документа и документов, подтверждающих право на выезд (справки об инвалидности, об отсрочке от призыва, свидетельства о рождении детей и т.д.), в случае выявления несоответствий в документах или информации в реестре о представлении лица в розыск в Нацполиции.

Кроме этого, всем гражданам Украины следует знать, что с 12 октября меняются правила пересечения границ Европейского Союза. Вводится система въезда/выезда (Entry/Exit System – EES).

У Департаменте консульской службы МИД Украины объясняют, что речь идет об автоматизированной базе данных, которая будет фиксировать все пересечения внешних границ ЕС гражданами третьих стран, в частности Украины.

Вместо паспортных штампов вводится цифровая регистрация пересечения границы. Будут собираться следующие данные:

фото лица;

отпечатки четырех пальцев (для лиц от 12 лет);

информация из загранпаспорта;

дата, место въезда/выезда и случаи отказа во въезде.

В связи с этим всем пассажирам транспортных средств придется выходить для прохождения биометрии. Эта система будет касаться поездок до 90 дней в течение 180 дней.

Такое решение объясняют необходимостью эффективного контроля соблюдения правил пребывания в странах ЕС, предотвращению использования поддельных документов и повышения безопасности в Шенгенской зоне.

Выезд за границу во время военного положения: коротко о главном