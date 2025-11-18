Масштабный пожар в России: в Омской области взорвался газопровод

Неспокойное начало дня было в российском Омске 18 ноября. Пока неизвестные БпЛА атаковали разные регионы, работы МЧСникам прибавилось из-за взрыва газовой трубы.

В результате инцидента в Омской области начался масштабный пожар. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Exilenova+.

Смотрите также Двойной удар для России: Андрющенко сообщил новые детали важного поражения на Запорожье

Что известно о взрыве газа в Омской области?

В Ростовке, что в районе Омска, около 08:00 взорвалась газовая труба. После этого в небо поднялся столб огня, который засветил небо. На опубликованных видео заметно, что в момент взрыва неподалеку места находились люди.

Пожар на газовом объекте начался не из-за атаки БпЛА. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что авария произошла на подземном участке магистрального газопровода-отвода. Там могла произойти утечка. Местные жители сообщали также о химическом запахе в воздухе.

В Ростовке загорелся газопровод после взрывов: видео

Сейчас информации о пострадавших нет. На место взрыва сразу же отправились сотрудники МЧС и кареты "скорых". Правоохранители будут выяснять причины аварии.

Серьезный пожар в Омской области: смотрите видео

Жителям Омского района и других муниципалитетов области ничего не угрожает. На месте продолжают работать специалисты МЧС, газовое хозяйство, правоохранительные структуры и представители органов власти Омской области,

– сообщил губернатор.

Часть промышленных предприятий отсоединили от газа. Срок восстановления работы системы продлится около суток.

Где еще в России ночью раздавались взрывы?

Прошла очередная ночь, когда российские области были под атакой якобы украинских дронов. Министерство обороны страны-агрессора подытожило, что ПВО, вероятно, уничтожила 31 беспилотник:

над Воронежской областью – 10;

над Тамбовской областью – 10;

над Ростовской областью – три;

над Ярославской областью – три;

над Смоленской областью – два;

над территорией Брянской, Курской и Орловской областей – по одному.

Дроны атаковали российские регионы: последние новости