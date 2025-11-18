Масштабна пожежа в Росії: в Омській області вибухнув газопровід

Неспокійний початок дня був у російському Омську 18 листопада. Доки невідомі БпЛА атакували різні регіони, роботи МНСникам додалося через вибух газової труби.

Внаслідок інциденту в Омській області почалася масштабна пожежа. Про це пише 24 Канал з посиланням на Exilenova+.

Дивіться також Подвійний удар для Росії: Андрющенко повідомив нові деталі важливого ураження на Запоріжжі

Що відомо про вибух газу в Омській області?

В Ростовці, що в районі Омська, близько 08:00 вибухнула газова труба. Після цього в небо піднявся стовп вогню, який засвітив небо. На опублікованих відео помітно, що в момент вибуху неподалік місця перебували люди.

Пожежа на газовому об'єкті почалася не через атаку БпЛА. Губернатор Омської області Віталій Хоценко розповів, що аварія сталася на підземній ділянці магістрального газопроводу-відводу. Там міг статися витік. Місцеві жителі повідомляли також про хімічний запах у повітрі.

У Ростовці загорівся загопровід після вибухів: відео

Наразі інформації про постраждалих немає. На місце вибуху одразу ж вирушили співробітники МНС та карети "швидких". Правоохоронці будуть з'ясовувати причини аварії.

Серйозна пожежа в Омській області: дивіться відео

Жителям Омського району та інших муніципалітетів області нічого не загрожує. На місці продовжують працювати спеціалісти МНС, газове господарство, правоохоронні структури та представники органів влади Омської області,

– повідомив губернатор.

Частину промислових підприємств від'єднали від газу. Термін відновлення роботи системи триватиме близько доби.

Де ще в Росії вночі лунали вибухи?

Минула чергова ніч, коли російські області були під атакою нібито українських дронів. Міністерство оборони країни-агресорки підсумувало, що ППО, ймовірно, знищила 31 безпілотник:

над Воронезькою областю – 10;

над Тамбовською областю – 10;

над Ростовською областю – три;

над Ярославською областю – три;

над Смоленською областю – два;

над територією Брянської, Курської та Орловської областей – по одному.

Дрони атакували російські регіони: останні новини