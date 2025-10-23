Взрыв прогремел в Чернигове

Вечером 23 октября Чернигов содрогнулся от взрыва. Сейчас уточняются детали инцидента.

Об этом сообщили корреспонденты Суспільного, передает 24 Канал.

Что известно о взрыве в Чернигове?

Во время воздушной тревоги в городе в 20:39 прогремел взрыв.

Перед этим в 20:15 Воздушные силы информировали об угрозе вражеских БпЛА для региона.

Что известно о предыдущих российских атаках на Черниговскую область?