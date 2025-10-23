Взрыв прогремел в Чернигове
- В четверг, 23 октября, в Чернигове произошел взрыв.
- Региону угрожали российские дроны.
Вечером 23 октября Чернигов содрогнулся от взрыва. Сейчас уточняются детали инцидента.
Об этом сообщили корреспонденты Суспільного, передает 24 Канал.
Что известно о взрыве в Чернигове?
Во время воздушной тревоги в городе в 20:39 прогремел взрыв.
Перед этим в 20:15 Воздушные силы информировали об угрозе вражеских БпЛА для региона.
Что известно о предыдущих российских атаках на Черниговскую область?
Российские войска нанесли массированные удары по энергетической инфраструктуре Черниговской области, что привело к масштабным разрушениям и введению графиков отключений электроэнергии в области.
Во время атаки 21 октября больше всего пострадал Новгород-Северский. По предварительным данным, оккупанты нанесли около 20 ударов беспилотниками, в результате чего погибли четыре человека, еще одиннадцать получили ранения, среди них – ребенок.
Разрушениям подверглись жилые дома, медицинское учреждение и ряд объектов гражданской инфраструктуры.
К тому же повреждение трех ключевых энергообъектов привело к масштабным перебоям с электроснабжением в Черниговской области. В самом Чернигове произошел полный блэкаут, ремонтные бригады не могли начать восстановительные работы из-за постоянных обстрелов.
Из-за этих действий российских оккупантов приграничные районы Черниговщины постепенно обезлюдевают, а восстановление инфраструктуры становится все более сложной задачей.