Вибух прогримів у Чернігові

Ввечері 23 жовтня Чернігів здригнувся від вибуху. Наразі уточнюються деталі інциденту.

Про таке повідомили кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал.

Що відомо про вибух у Чернігові?

Під час повітряної тривоги в місті о 20:39 пролунав вибух.

Перед цим о 20:15 Повітряні сили інформували про загрозу ворожих БпЛА для регіону.

