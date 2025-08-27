Укр Рус
Взрыв прогремел в Днепре: работает ПВО
27 августа, 21:21
Взрыв прогремел в Днепре: работает ПВО

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Вечером 27 августа силы ПВО работали по вражеским целям в Днепре после взрыва.
  • Воздушные Силы сообщили о вражеском беспилотнике с юга в направлении Днепра.

Вечером 27 августа россияне совершили очередную атаку на Украину. По предварительной информации, в Днепре силы ПВО работали по вражеским целям.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

Что известно о взрывах в Днепре?

По данным местных телеграмм-каналов, взрыв в Днепре прогремел около 21:15 27 августа. Предположительно, по вражеским целям работали силы противовоздушной обороны.

Об опасности рассказали и в Воздушных Силах. Защитники сообщили о вражеском беспилотнике с юга в направлении Днепра.

В каких областях также раздавались взрывы?

  • В то же время российские военные атаковали Запорожскую область. В регионе работала ПВО по вражеской цели.

  • Вражеские беспилотники атаковали Чернигов 27 августа. в черте города упал и взорвался российский дрон. После этого возник пожар на одном из предприятий города. Впоследствии был зафиксирован еще один взрыв на этой локации.

  • В результате российского обстрела Чернигова пострадали 2 женщины, есть разрушения, повреждены дома.