Вечером 27 августа россияне совершили очередную атаку на Украину. По предварительной информации, в Днепре силы ПВО работали по вражеским целям.

Что известно о взрывах в Днепре?

По данным местных телеграмм-каналов, взрыв в Днепре прогремел около 21:15 27 августа. Предположительно, по вражеским целям работали силы противовоздушной обороны.

Об опасности рассказали и в Воздушных Силах. Защитники сообщили о вражеском беспилотнике с юга в направлении Днепра.

В каких областях также раздавались взрывы?