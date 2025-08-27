27 серпня, 21:21
Вибух прогримів у Дніпрі: працює ППО
Увечері 27 серпня росіяни здійснили чергову атаку на Україну. За попередньою інформацією, у Дніпрі сили ППО працювали по ворожих цілях.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві телеграм-канали.
Дивіться також Росія вкотре випустила по Україні "Шахеди": для яких регіонів існує загроза
Що відомо про вибухи у Дніпрі?
За даними місцевих телеграм-каналів, вибух у Дніпрі пролунав близько 21:15 27 серпня. Імовірно, по ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони.
Про небезпеку розповіли й у Повітряних Силах. Захисники повідомили про ворожий безпілотник з півдня у напрямку Дніпра.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.