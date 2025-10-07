Вечером 7 октября вблизи Кривого Рога местные услышали взрывы. Россияне атаковали пригород КАБами.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Первый городской канал.

Смотрите также Террор Украины российскими "Шахедами" продолжается: тревога раздается в Киеве и ряде областей

Какая причина взрывов возле Кривого Рога?

Около 23:00 в Зеленодольске Криворожском районе местные жители услышали звук взрыва. Мониторинговые каналы сообщали о движении нескольких управляемых авиабомб на регион.

Местные СМИ написали, что враг мог ударить по энергетическим объектам вблизи Кривого Рога.

Кроме того, по данным мониторов, наблюдаются группы ударных вражеских БПЛА в сторону Кривого Рога. Их может быть около десятка.

Еще один взрыв прогремел уже в самом Кривом Роге. Его слышали местные жители около 23:10. Вероятно, работает ПВО по дронам.

В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно скорее пройти до укрытия.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Последние атаки на Украину: что известно?