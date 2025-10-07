Взрыв прогремел в пригороде Кривого Рога: россияне ударили несколькими КАБами
- Взрывы произошли в окрестностях Кривого Рога вечером 7 октября, вероятно, из-за атаки управляемыми авиабомбами.
- Местные СМИ сообщают о возможном ударе по энергетическим объектам, также фиксируется движение вражеских БпЛА в направлении города.
Вечером 7 октября вблизи Кривого Рога местные услышали взрывы. Россияне атаковали пригород КАБами.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Первый городской канал.
Смотрите также Террор Украины российскими "Шахедами" продолжается: тревога раздается в Киеве и ряде областей
Какая причина взрывов возле Кривого Рога?
Около 23:00 в Зеленодольске Криворожском районе местные жители услышали звук взрыва. Мониторинговые каналы сообщали о движении нескольких управляемых авиабомб на регион.
Местные СМИ написали, что враг мог ударить по энергетическим объектам вблизи Кривого Рога.
Кроме того, по данным мониторов, наблюдаются группы ударных вражеских БПЛА в сторону Кривого Рога. Их может быть около десятка.
Еще один взрыв прогремел уже в самом Кривом Роге. Его слышали местные жители около 23:10. Вероятно, работает ПВО по дронам.
В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно скорее пройти до укрытия.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.
Последние атаки на Украину: что известно?
7 октября Россия атаковала Нежин в Черниговской области. Удар пришелся вблизи железнодорожной станции перегона "Носовка – Нежин", что повлекло задержку части поездов.
Массированный удар по энергетической инфраструктуре оставил без электроснабжения Черниговскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Донецкую области. В Черниговской области введены почасовые отключения света.
В Сумах российские дроны попали в троллейбус. Один человек ранен, а также выбиты окна.