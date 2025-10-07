Увечері 7 жовтня поблизу Кривого Рогу місцеві почули вибухи. Росіяни атакували передмістя КАБами.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Перший міський канал.

Яка причина вибухів біля Кривого Рогу?

Близько 23:00 у Зеленодольську Криворізькому районі місцеві почули звук вибуху. Моніторингові канали повідомляли про рух кількох керованих авіабомб на регіон.

Місцеві ЗМІ написали, що ворог міг вдарити по енергетичних об'єктах поблизу Кривого Рогу.

Окрім того, за даними моніторів, спостерігаються групи ударних ворожих БпЛА в бік Кривого Рогу. Їх може бути близько десятка.

Ще один вибух пролунав вже у самому Кривому Розі. Його чули місцеві близько 23:10. Ймовірно, працює ППО по дронах.

У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якомога швидше пройти до укриття.

