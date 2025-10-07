Вибух пролунав на околицях Кривогу Рогу: росіяни вдарили кількома КАБами
- Вибухи сталися на околицях Кривого Рогу ввечері 7 жовтня, ймовірно, через атаку керованими авіабомбами.
- Місцеві ЗМІ повідомляють про можливий удар по енергетичних об'єктах, також фіксується рух ворожих БпЛА в напрямку міста.
Увечері 7 жовтня поблизу Кривого Рогу місцеві почули вибухи. Росіяни атакували передмістя КАБами.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Перший міський канал.
Яка причина вибухів біля Кривого Рогу?
Близько 23:00 у Зеленодольську Криворізькому районі місцеві почули звук вибуху. Моніторингові канали повідомляли про рух кількох керованих авіабомб на регіон.
Місцеві ЗМІ написали, що ворог міг вдарити по енергетичних об'єктах поблизу Кривого Рогу.
Окрім того, за даними моніторів, спостерігаються групи ударних ворожих БпЛА в бік Кривого Рогу. Їх може бути близько десятка.
Ще один вибух пролунав вже у самому Кривому Розі. Його чули місцеві близько 23:10. Ймовірно, працює ППО по дронах.
У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якомога швидше пройти до укриття.
Останні атаки на Україну: що відомо?
7 жовтня Росія атакувала Ніжин у Чернігівській області. Удар прийшовся поблизу залізничної станції перегону "Носівка – Ніжин", що спричинило затримки частини потягів.
Масований удар по енергетичній інфраструктурі залишив без електропостачання Чернігівську, Харківську, Дніпропетровську та Донецьку області. На Чернігівщині запроваджені погодинні відключення світла.
У Сумах російські дрони поцілили у тролейбус. Одна людина поранена, а також вибиті вікна.