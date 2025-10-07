Есть раненые, само транспортное средство получило существенные повреждения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющего обязанности Сумского городского головы Артема Кобзаря и начальника Сумской ОВА Олега Григорова.

К теме Зеленский отреагировал на удар по родильному дому в Сумах

Какие последствия обстрела врага по троллейбусу в Сумах?

Артем Кобзарь рассказал, что утром 7 октября троллейбус №095, который двигался по маршруту №10А, попал в эпицентр взрывов.

В результате взрывной волны в транспортном средстве выбито 20 окон и повреждена обшивка. На момент удара в салоне находились шесть пассажиров,

– отметил исполняющий обязанности Сумского городского головы.

Один из пассажиров получил легкие повреждения от осколков стекла, но от медицинской помощи отказался.

"Водитель находится в состоянии сильного стресса. Восстановление троллейбуса продлится ориентировочно два месяца. На месте происшествия работают все соответствующие службы", – рассказал Кобзарь.

Последствия вражеской атаки по троллейбусу в Сумах / Фото из телеграм-канала Артема Кобзаря

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров также отметил, что повреждены окна в трех 10-этажных домах, нескольких нежилых помещениях и в городском троллейбусе. Также продолжается ликвидация последствий атаки – на месте работают все службы.

Какие еще повреждения были в Сумах после вражеской атаки 7 октября / Фото из телеграм-канала Олега Григорова

Стоит заметить, что воздушная тревога в регионе продолжалась 16 часов 56 минут.

Что известно о вражеской атаке на Сумы 7 октября?