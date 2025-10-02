Укр Рус
2 октября, 22:01
Взрыв прогремел в Сумах

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Вечером 2 октября российские войска атаковали Украину дронами, взрыв прогремел в Сумах.
  • Вражеские дроны зафиксировали в нескольких регионах Украины, в частности на Киевщине, Житомирщине и Черниговщине.

Вечером 2 октября российские войска в очередной раз атакуют Украину дронами. Взрыв услышали жители Сум.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

Почему в Сумах прогремел взрыв?

Вечером 2 октября россияне начали очередной обстрел Украины ударными дронами. Об опасности сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Пуски КАБ на Сумщину,
– предупредили защитники в 21:25.

Кроме этого, вражеские дроны зафиксировали в нескольких регионах Украины, в частности на Киевщине, Житомирщине и Черниговщине.

Где также было громко?

  • Напомним, что россияне атаковали Киевскую область ударными беспилотниками днем 2 октября, силы противовоздушной обороны работали в регионе.

  • На днях оккупанты обстреляли Харьковскую область. В результате российской атаки на Балаклею погибла 88-летняя женщина, пострадали 15 человек, среди которых 4-летняя девочка.

  • Для террора украинцев российские захватчики применили ракету "Искандер-М", КАБ, БпЛА типа "Молния" и FPV-дрон, что повлекло значительные повреждения в Купянском и Изюмском районах.