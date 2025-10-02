Взрыв прогремел в Сумах
- Вечером 2 октября российские войска атаковали Украину дронами, взрыв прогремел в Сумах.
- Вражеские дроны зафиксировали в нескольких регионах Украины, в частности на Киевщине, Житомирщине и Черниговщине.
Вечером 2 октября российские войска в очередной раз атакуют Украину дронами. Взрыв услышали жители Сум.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.
Смотрите также Россия снова запустила "Шахеды": какие регионы Украины под атакой дронов
Почему в Сумах прогремел взрыв?
Вечером 2 октября россияне начали очередной обстрел Украины ударными дронами. Об опасности сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Пуски КАБ на Сумщину,
– предупредили защитники в 21:25.
Кроме этого, вражеские дроны зафиксировали в нескольких регионах Украины, в частности на Киевщине, Житомирщине и Черниговщине.
К слову, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак – читайте в нашем телеграмм-канале.
Где также было громко?
Напомним, что россияне атаковали Киевскую область ударными беспилотниками днем 2 октября, силы противовоздушной обороны работали в регионе.
На днях оккупанты обстреляли Харьковскую область. В результате российской атаки на Балаклею погибла 88-летняя женщина, пострадали 15 человек, среди которых 4-летняя девочка.
Для террора украинцев российские захватчики применили ракету "Искандер-М", КАБ, БпЛА типа "Молния" и FPV-дрон, что повлекло значительные повреждения в Купянском и Изюмском районах.